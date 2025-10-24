Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Королевство Бутан
© commons.wikimedia.org by Esin Üstün from Istanbul, Turkey is licensed under CC BY 2.0
Андрей Волков Опубликована сегодня в 2:15

Мечта не стареет: почему всё больше людей открывают мир после 60

The Guardian: британка 65 лет рассказала о поездке по пяти странам Азии

Путешествия давно перестали быть прерогативой молодых. Всё больше людей старшего возраста отправляются в поездки — не только в круизы по Средиземному морю, но и в экспедиции в самые труднодоступные уголки планеты. Для них это не способ убежать от рутины, а возможность прожить новую страницу жизни.

Когда мечта зовёт: путешествия после 60

Пенсионеры нового поколения не ограничиваются пляжами или дачами. Они активно осваивают другие континенты, нередко выбирая направления, требующие терпения, физической выносливости и организационных навыков. В их маршрутах — страны Центральной Азии, Ближнего Востока и Африки, где туристическая инфраструктура только развивается.

Британское издание The Guardian недавно спросило своих читателей старше шестидесяти, какие поездки они запомнили больше всего. Среди ответов выделилась история Хелен Джексон, которая решилась посетить одну из самых загадочных стран мира — Туркменистан.

"Посещение пяти бывших советских "станов" за 34 дня было непростой задачей, независимо от возраста. Но когда вы избалованная 65-летняя дама со слабым мочевым пузырем, проживание в юрте с туалетом на улице и общими удобствами — это вне вашей зоны комфорта", — отметила Хелен Джексон.

"Пересечение границ стран, у каждой из которых сложные отношения с соседями, отнимало много времени. В Туркменистане, одной из наименее посещаемых стран мира, нужно было заполнить множество документов, получить дорогие визы, и сдать тест на Covid — в июне 2024 года", — удивляется британская пенсионерка.

"Это было не идеальным временем для поездки, температура колебалась от 40 °C до -10 °C ночью. Однако потрясающие пейзажи, дружелюбные люди и вездесущий плов позволили мне не только пережить эту поездку, но и получить от нее огромное удовольствие", — заключила Хелен Джексон.

Почему Туркменистан — одно из самых загадочных направлений

Страна с древней историей и уникальной культурой долгое время оставалась "белым пятном" на туристической карте. Въезд возможен только по визе, и получить её без приглашения туркменской стороны невозможно. Для россиян процедура не слишком сложная, но требует точности в документах.

Таблица "Сравнение условий въезда"

Параметр Туркменистан Казахстан Узбекистан
Нужна ли виза для россиян Да, требуется приглашение от принимающей стороны Нет, безвизовый въезд до 90 дней Нет, безвизовый въезд до 60 дней
Регистрация после прибытия Обязательна в течение 3 суток Не требуется Не требуется
Возможность оформить визу по прилёту Есть, в аэропорту Ашхабада (155 $) Нет Нет
Стоимость визы От 155 $ - -
Продолжительность стандартной визы 10-30 дней - -
Туристическая инфраструктура Ограниченная, лучше ехать с гидом Хорошо развита Активно развивается
Основные рейсы из России Прямые из Москвы, рейсы через Дубай и Стамбул Прямые рейсы из крупных городов РФ Прямые рейсы и ж/д сообщения

Советы шаг за шагом: как подготовиться к поездке

  1. Выбрать туроператора. Туркменистан не подходит для спонтанных поездок — здесь лучше пользоваться услугами лицензированных компаний, работающих с визовой поддержкой.

  2. Оформить визу. Стандартная виза оформляется заранее, а "быстрая" — по прилёту в Ашхабад. Стоимость — около 155 долларов.

  3. Продумать логистику. Прямые рейсы из Москвы в Ашхабад выполняются ежедневно, а из других городов можно добраться через Дубай или Стамбул.

  4. Уважать местные традиции. Не стоит обсуждать политику и снимать местных жителей без разрешения.

  5. Запастись наличностью. Банковские карты работают не везде, а обмен валюты возможен только в официальных пунктах.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива
Игнорирование визовых требований Штраф или депортация Получить приглашение и заранее оформить визу
Несоблюдение дресс-кода Непонимание со стороны местных Отдавать предпочтение закрытой одежде, особенно женщинам
Отсутствие медицинской страховки Высокие расходы при заболевании Купить туристическую страховку с покрытием Covid
Отсутствие гида Сложность общения и передвижения Выбрать тур с русскоязычным сопровождением

А что если отправиться самостоятельно?

Путешествие по Туркменистану без тура возможно, но потребует от туриста максимум ответственности. В стране действуют строгие правила для иностранцев: нельзя ночевать вне зарегистрированных отелей и снимать военные или правительственные здания. Поэтому самостоятельное путешествие стоит рассматривать только опытным путешественникам, уже знакомым с Азией.

Таблица "Плюсы и минусы поездки в Туркменистан"

Плюсы Минусы
Уникальные природные пейзажи — пустыня Каракумы, кратер Дарваза Высокие температуры днём и холод ночью
Аутентичная кухня и гостеприимство Ограниченный интернет и строгие правила поведения
Небольшой поток туристов, спокойствие Трудности с оплатой и визовыми процедурами
Возможность увидеть древние города Мерв и Куня-Ургенч Отсутствие привычного сервиса

FAQ

Как получить визу в Туркменистан?
Необходимо приглашение от принимающей стороны — турфирмы или частного лица. Быструю визу можно оформить по прилёту, оплатив консульский сбор.

Сколько стоит тур?
Цены варьируются от 50 000 до 200 000 рублей. Всё зависит от продолжительности маршрута и включённых услуг. Полный тур по пяти странам Центральной Азии может стоить 300-400 тыс. рублей.

Какой сезон лучший для поездки?
Весна и осень. Летом жара достигает 45 °C, а зимой температура может падать ниже нуля.

Что взять с собой?
Лёгкую, но закрытую одежду, солнцезащитные очки, шляпу, аптечку и страховку. В отдалённых районах магазина может не оказаться.

Мифы и правда

  • Миф: В Туркменистан нельзя попасть без приглашения.
    Правда: Приглашение действительно нужно, но туроператоры оформляют его за вас.

  • Миф: Страна небезопасна.
    Правда: При соблюдении законов Туркменистан считается одной из самых спокойных стран региона.

  • Миф: Там нечего смотреть.
    Правда: От пылающего кратера Дарваза до древнего города Мерва — достопримечательностей хватает на неделю активных экскурсий.

Интересные факты

  1. В Туркменистане запрещено курение в общественных местах и продажа табака без лицензии.

  2. Местный ковер считается национальным символом — у каждого региона свой уникальный орнамент.

  3. Самое популярное блюдо — плов с бараниной, который готовят даже на улице в больших казанах.

Исторический контекст

После распада СССР Туркменистан выбрал путь изоляции, ограничив въезд иностранцев. В 1990–2000-х попасть в страну могли только дипломаты и специалисты. Лишь в последние годы власти начали осторожно развивать туризм, открывая новые маршруты — от Ашхабада до Мары. Сейчас страна привлекает путешественников именно своей закрытостью и необычной атмосферой.

