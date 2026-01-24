Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Девушка сидит с доской
Девушка сидит с доской
© Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domain
Главная / Спорт и фитнес
Анастасия Белова Опубликована сегодня в 17:09

Номер отеля вместо спортзала: как не потерять форму и не тратить ни минуты лишнего времени

Тренировки в путешествии помогают поддерживать физическую форму — фитнес-эксперты

Путешествия легко сбивают привычный ритм, и спорт нередко уходит на второй план. Между тем движение в дороге помогает быстрее восстановиться после перелётов, сохранить энергию и чувствовать себя собраннее. Регулярная физическая активность делает поездки более комфортными и насыщенными. Об этом сообщает Shape.

Планирование тренировок заранее

Сохранить тренировочный ритм в поездке проще, если подумать о нём ещё до отъезда. При выборе жилья стоит обратить внимание на отели с тренажёрным залом или бассейном — это экономит время и снижает риск пропусков занятий. На официальных сайтах гостиниц обычно указано, какие спортивные зоны доступны гостям, а отзывы помогают понять реальное состояние оборудования.
Оснащение фитнес-зон в отелях может сильно отличаться, поэтому полезно заранее посмотреть фотографии и комментарии других постояльцев. Это особенно важно для тех, кто привык к определённому формату тренировок и не хочет менять нагрузку на ходу.
Тем, кто делает упор на плавание, стоит учитывать тип бассейна и его размеры. Закрытые варианты позволяют тренироваться независимо от погоды, а открытые подходят для спокойных утренних сессий в тёплых регионах.

Упражнения без оборудования

Даже без доступа к залу можно провести полноценную тренировку, используя вес собственного тела. Приседания нагружают мышцы ног и ягодиц, а для усиления эффекта подойдут бутылки с водой или прыжковые вариации. Отжимания задействуют грудь, плечи и трицепсы, а изменение постановки рук помогает смещать акцент нагрузки.
Планка укрепляет мышцы кора и спины, поддерживая устойчивость корпуса, а боковые варианты добавляют разнообразия. Подтягивания можно выполнять на уличных турниках или устойчивых подручных опорах. Полотенце легко превращается в простой инвентарь для растяжки и силовых тяг.
Такой формат особенно удобен в дороге: тренировка без оборудования позволяет поддерживать форму в номере отеля, на пляже или в парке, не подстраиваясь под расписание спортзалов.

Активность на свежем воздухе

Занятия на улице делают тренировки менее однообразными и часто более эффективными. Бег и пешие прогулки развивают выносливость и помогают телу адаптироваться к разным поверхностям, укрепляя суставы и мышцы. Велосипедные поездки улучшают координацию и баланс, а смена маршрутов позволяет гибко регулировать нагрузку.
Йога и растяжка на свежем воздухе способствуют восстановлению после нагрузок и положительно влияют на эмоциональное состояние. Спокойная обстановка помогает расслабиться, снизить уровень стресса и улучшить концентрацию.
Кроме того, уличные тренировки дают возможность лучше узнать новое место. Прогулки, пробежки и поездки на велосипеде становятся частью исследования города или природы, усиливая мотивацию и делая занятия более осмысленными — именно этим ценны уличные тренировки.

Питание в дороге

Сбалансированное питание в путешествии требует внимания, но остаётся вполне достижимым. Заранее изученные меню кафе и ресторанов помогают выбирать блюда с овощами, цельнозерновыми продуктами и источниками белка. Полезные перекусы — фрукты, орехи или натуральные йогурты — снижают риск спонтанного выбора тяжёлой еды.
Контроль порций особенно важен, так как в заведениях они часто бывают чрезмерными. Деление блюда или выбор меньшего объёма помогает избежать переедания. Достаточное потребление воды поддерживает обмен веществ и облегчает адаптацию к смене климата и ритма дня.
В итоге продуманный подход к движению и питанию позволяет сохранять привычный уровень активности даже в поездках, не жертвуя комфортом и впечатлениями от новых мест.

Автор Анастасия Белова
Анастасия Белова — эксперт по адаптивной физкультуре (НГУ им. Лесгафта). Специалист по женскому здоровью и послеродовому восстановлению с 10-летним стажем.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Потоотделение усиливается при физической нагрузке для охлаждения тела — врачи сегодня в 9:10
Потеют раньше остальных — и это преимущество: тренированное тело запускает защиту первым

Обильный пот во время тренировок часто вызывает тревогу, но за этим процессом стоят естественные механизмы организма, условия среды и уровень подготовки.

Читать полностью » Тип мышечных волокон влияет на сжигание жира при тренировках — Панов тренер вчера в 21:24
Вес стоит, а у подруги тает: один скрытый механизм в мышцах ломает все попытки похудеть

Тип мышечных волокон влияет на то, как организм сжигает жир и реагирует на нагрузку. Понимание этих процессов помогает выстроить тренировки эффективнее.

Читать полностью » Разминка снижает риск болевых проблем до 60% — Daily Express вчера в 18:31
В январе травмы в спортзале растут — энтузиазм толкает на одну опасную ошибку

В январе спортзалы переполняются, но резкий старт тренировок повышает риск травм. Эксперты советуют разминку, плавное наращивание нагрузки и 7 простых правил.

Читать полностью » Дефицит жидкости во время тренировок ускоряет утомление организма — врачи вчера в 15:43
Одна привычка на тренировке ускоряет усталость: кажется мелочью, а результат бьёт по самочувствию

Как выбрать напиток для тренировок, сколько воды действительно нужно организму и почему гидратация влияет на выносливость и восстановление.

Читать полностью » Регулярные отжимания укрепляют функциональную силу тела вчера в 14:27
Отжимания перестают быть простыми: меняю одну деталь — и мышцы горят по-новому

Отжимания — не такое простое упражнение, как кажется. Пять вариаций помогут разнообразить домашнюю тренировку и прокачать силу без оборудования.

Читать полностью » Физическая нагрузка не всегда полезна и иногда требует паузы — учёные вчера в 13:22
Тренировка по плану — а тело против: состояния, при которых нагрузка нажимает кнопку разрушения

Когда тренировка действительно приносит пользу, а когда лучше сделать паузу? Разбираем ситуации, в которых отдых работает эффективнее зала.

Читать полностью » Правильное дыхание во время тренировок снижает одышку и усталость — тренеры вчера в 5:33
Пульс зашкаливает, голова плывёт: дыхательная привычка превращает нагрузку в опасный стресс

Нехватка воздуха и быстрая усталость на тренировках часто связаны не с формой, а с дыханием. Разбираемся, как дышать правильно в разных видах нагрузки.

Читать полностью » Интервальная ходьба усиливает силу ног до 17% — терапевт Бергквист 22.01.2026 в 19:37
Ходила каждый день без результата — изменила темп по схеме 3+3, и тело ответило неожиданно

Интервальная ходьба (IWT) превращает обычную прогулку в эффективную тренировку: 30 минут, 5 циклов, рост VO2 max до 16% и снижение артериального давления.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Toyota разрабатывает среднемоторный спорткар — Gazoo Racing
Туризм
Поездки по Азии требуют повышенной осторожности — путешественник Киплюкс
Спорт и фитнес
Софи Тёрнер укрепляет кор для роли Лары Крофт — HELLO!
Дом
Лишний порошок склеивает наполнитель подушек и одеял
Садоводство
Неправильный полив вызывает пожелтение листьев филодендрона — Парис Лаликата
Красота и здоровье
Отказ от контакта с родителями снижает хроническое напряжение — психотерапевт Саманта Витали
Спорт и фитнес
Программы бега разделили по уровню физической подготовки — тренеры
Красота и здоровье
У депрессии и тревожности нашли общие гены — учёные
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet