Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
туристы пара
туристы пара
© freepik.com is licensed under Free More Info
Главная / Туризм
Андрей Волков Опубликована сегодня в 21:17

"Не пускал в туалет и грозил высадкой": туристы добились компенсации за новогодний кошмар в Астане

Суд в Перми взыскал с турфирмы 227 тысяч рублей за нарушение условий поездки в Астану

Поездка, о которой мечтали пермские туристы, обернулась громким судебным делом. Казалось бы, новогодний тур в Астану должен был стать праздничным приключением, но вместо этого стал примером, как халатность туроператоров может испортить отпуск и привести к разбирательству в суде.

Как всё началось

Жители Перми купили путёвку в столицу Казахстана у компании "Туры вкайф". За 34,4 тысячи рублей им обещали насыщенную программу с экскурсиями и комфортным проживанием. Однако с первых часов поездки стало ясно: "кайф" в названии тура не соответствует реальности.

По словам участников группы, водитель автобуса не позволял пользоваться туалетом, запрещал задвигать шторы на окнах, а в обратную дорогу отказался везти туристов по маршруту до Челябинска — вопреки заявленным условиям.

"Водитель не пускал в туалет и угрожал высадить из автобуса", — отметили пострадавшие в жалобе.

В результате группа прибыла в пункт назначения с опозданием и лишилась половины оплаченных экскурсий. К тому же компания без предупреждения переселила туристов в гостиницу более низкой категории.

Почему суд встал на сторону туристов

Суд признал, что турфирма нарушила договорные обязательства и не обеспечила заявленный уровень услуг. Компания "Туры вкайф" не только не извинилась, но и не предложила компенсацию добровольно. Тогда туристы подали коллективный иск.

Решением суда туроператор обязан выплатить пострадавшим 227,7 тысячи рублей. В эту сумму вошли компенсация морального вреда, штраф и возмещение части стоимости тура.

Сравнение: обещание и реальность

Условие по договору Что получили туристы
Комфортабельный автобус с удобствами Запрет пользоваться туалетом, конфликт с водителем
Гостиница категории "3 звезды" Отель ниже класса без согласования
Полная экскурсионная программа Пропущена половина экскурсий
Возврат в Челябинск по маршруту тура Отказ водителя ехать по маршруту

Как действовать, если тур не соответствует описанию

  1. Фиксируйте нарушения. Снимайте фото и видео, сохраняйте чеки и переписку с агентством.

  2. Сообщите о проблеме оператору. Сделайте это письменно, чтобы остались доказательства.

  3. Потребуйте компенсацию. Если компания игнорирует обращения, направьте претензию с расчётом убытков.

  4. Обращайтесь в суд. Коллективный иск, как показал пример пермяков, повышает шансы на успех.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: не проверили договор и репутацию туроператора.

  • Последствие: потеря времени, денег и нервов.

  • Альтернатива: выбирайте агентства, зарегистрированные в реестре Ростуризма, читайте отзывы, уточняйте класс отеля и программу.

А что если турфирма отказывается возвращать деньги?

Если компания не отвечает на претензии, можно:

  • подать жалобу в Роспотребнадзор;

  • обратиться в суд, приложив доказательства нарушений;

  • потребовать не только компенсацию, но и штраф за отказ в добровольном урегулировании спора.

Плюсы и минусы коллективного иска

Формат Плюсы Минусы
Коллективный иск Повышает шансы выиграть, снижает расходы Требует согласия всех участников
Индивидуальный иск Можно действовать быстро Меньшая сила доказательств

Часто задаваемые вопросы

Как выбрать надёжного туроператора?
Проверяйте компанию на сайте Ростуризма, читайте отзывы и обращайте внимание на наличие страховки ответственности.

Что делать, если тур не соответствует рекламе?
Фиксируйте расхождения, обращайтесь в турфирму письменно, при отказе — идите в суд.

Можно ли получить компенсацию за испорченный отдых?
Да, суды регулярно удовлетворяют иски, если доказано нарушение условий договора и моральный ущерб.

Мифы и правда

  • Миф: туроператор не несёт ответственности за работу водителя.
    Правда: водитель — часть команды, нанятой турфирмой, поэтому ответственность лежит на компании.

  • Миф: моральный вред сложно доказать.
    Правда: при наличии свидетелей и письменных жалоб суд обычно признаёт моральный ущерб.

  • Миф: судебные разбирательства отнимают годы.
    Правда: большинство подобных дел решаются в течение нескольких месяцев.

Исторический контекст

За последние годы количество судебных исков против недобросовестных туроператоров в России выросло почти на 40%. Это связано с активным развитием внутреннего туризма и повышением правовой грамотности путешественников.

3 интересных факта

  1. Самыми частыми жалобами туристов остаются замена отеля и отмена экскурсий.

  2. Некоторые страховые компании начали предлагать полисы, покрывающие некачественный сервис в туре.

  3. После судебных дел рейтинг "Туры вкайф" в онлайн-каталогах резко снизился.

В итоге пермская история показала: даже испорченный отпуск может закончиться справедливостью, если путешественники знают свои права и не боятся их отстаивать.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Черногория с 28 октября приостанавливает безвизовый режим для граждан Турции — Милойко Спайич сегодня в 20:27
С 28 октября — только с визой: Черногория меняет правила для туристов

После инцидента в Подгорице Черногория неожиданно пересмотрела визовый режим с Турцией. Что стоит за этим решением и как оно повлияет на туристов и бизнес?

Читать полностью » Россиянку оштрафовали за ввоз чучела сиамского крокодила из Вьетнама — ФТС сегодня в 19:17
Крокодил, который не доехал: как безобидная покупка стала делом на таможне

Россиянка привезла из отпуска невинный сувенир, но дома её встретили таможенники. Что не так с чучелом крокодила и как не повторить ошибку туристки?

Читать полностью » Туристы всё чаще выбирают малолюдные регионы Хорватии вместо популярных курортов сегодня в 18:27
Тишина, вино и барокко: куда уехать от толпы и почувствовать Хорватию по-настоящему

Избегайте толпы в популярных курортах Хорватии! Откройте для себя 8 уникальных направлений, которые подарят атмосферу без суеты и наслаждения живописной природой.

Читать полностью » Рига признана крупнейшим собранием зданий в стиле модерн в мире — более 800 объектов сегодня в 17:03
Без фильтров и клише: Рига показывает Европу, какой её забыли

Рига ждет своих открывателей! Погрузитесь в ее многослойную историю, архитектуру модерна и восхитительную кухню — не упустите лучшие моменты.

Читать полностью » Туристы всё чаще выбирают Калининград для поездок по немецкому наследию Восточной Пруссии сегодня в 16:17
Место, где орган звучит громче истории: путешествие в сердце старой Пруссии

Калининград — это не только морские пляжи. Откройте для себя потрясающее наследие Восточной Пруссии, начиная с усадьбы Вальдау и замка Шаакен.

Читать полностью » Туристы назвали Фес самым противоречивым городом Марокко из-за проблем с сервисом и жарой сегодня в 15:49
Марокко без восторга: как жаркое королевство превратилось в испытание для туристов

Узнайте о секрете путешествия по Марокко: от ожиданий до реальности! Какие отели разочаруют, а какие блюда вам стоит избегать? Читайте в нашем гиде.

Читать полностью » Путешественник составил осенний маршрут по Кавказу с подъёмом к Джилы-Су и плато Бермамыт сегодня в 14:41
Где Россия похожа на Исландию: маршрут, от которого не хочется возвращаться

Осень на Кавказе удивляет: откройте для себя самые захватывающие маршруты вокруг Пятигорска и узнайте, чего ожидать от водопадов и горных троп.

Читать полностью » Манила признана одним из самых густонаселённых городов мира сегодня в 13:32
Город, где небо и мусор делят один горизонт: Манила без прикрас

Манила — это город, где традиции и современность могут сосуществовать в хаосе. Откройте для себя её секреты, красоту и трудности, с которыми сталкиваются её жители.

Читать полностью »

Новости
Дом
Исследование NSF International: губки и мойки признаны самыми загрязнёнными зонами кухни
Питомцы
Зубные заболевания у собак и кошек становятся причиной экстренных визитов к врачу
Еда
Исследование Падуанского университета показало: микропластик найден в 26 из 28 образцов сыра
УрФО
В Челябинске депутатам гордумы запретят менять партию после выборов
Спорт и фитнес
Фитнес-эксперт Виктория Турищева представила комплекс для снижения жира внизу живота
Красота и здоровье
Флавоноид из яблок и инжира показал антимикробное действие против бактерий полости рта
Наука
Frontiers: каждый процент счастья снижает риск смерти от неинфекционных заболеваний на 0,43%
Наука
Бёссенкёль: в норвежской пещере нашли останки 46 видов животных ледникового периода
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet