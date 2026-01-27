Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Дмитрий Гаврилов Опубликована сегодня в 13:02

От дайвинга до карнавалов: как выбрать страну для отдыха в 2026 году и не промахнуться со временем

Направления для отдыха в 2026 году распределили по месяцам — туроператоры

Планировать отпуск на 2026 год можно уже сейчас, если ориентироваться не только на стоимость туров, но и на сезонные особенности разных стран. В одни месяцы курорты подходят для спокойного отдыха у моря, в другие — для активных развлечений, фестивалей или романтических поездок. Грамотный выбор времени помогает избежать изнуряющей жары, дождей и переполненных пляжей. Об этом сообщает fontanka.ru.

Как ориентироваться на сезонность

Выбирая направление, важно учитывать климат, температуру воды, ветра и туристический поток. В одном и том же месте отдых может быть совершенно разным в зависимости от месяца. Поэтому планирование по календарю позволяет заранее понять, где будет комфортно купаться, заниматься дайвингом или просто наслаждаться атмосферой без суеты.

Зима: тропики и стабильная погода

Зимой на первый план выходят страны с сухим сезоном и тёплым океаном. В январе и феврале туристы традиционно выбирают Мальдивы, Шри-Ланку и Таиланд, где солнечные дни сочетаются с мягким климатом. Именно в этот период удобно исследовать курорты и города, если заранее понимать региональные особенности, как это делают путешественники, планируя маршрут и базу отдыха в первом знакомстве с Таиландом. Филиппины в зимние месяцы также подходят для пляжного отдыха благодаря спокойному морю и прозрачной воде. Декабрь завершает год тем же направлением — Юго-Восточная Азия остается стабильным выбором для побега от холода.

Весна: расширение географии

С приходом весны вариантов становится больше. В марте и апреле комфортные условия складываются на Маврикии и Сейшелах, где океан остаётся тёплым, а жара не мешает прогулкам. Эти месяцы подходят для тех, кто планирует сочетать пляжи с активностями, включая подводный мир и природные маршруты, за которыми многие едут на острова, известные как рай для дайверов и снорклинга. Апрель и май считаются удачными для поездок в ОАЭ, пока температура остаётся комфортной. В это же время Куба привлекает путешественников фестивальной атмосферой и тёплым Карибским морем.

Лето: Средиземноморье и Африка

Летние месяцы традиционно подходят для Европы и стран с умеренным климатом. В июне и июле востребованы Турция, Тунис и Черногория, где пляжный отдых легко совмещается с экскурсиями. Для тех, кто ищет экзотику, хорошим вариантом становится Танзания с сафари и пляжами Занзибара. В августе пик сезона приходится на Кипр и Тунис, когда море максимально прогрето, а курорты предлагают полный набор развлечений.

Осень: мягкий климат и бархатный сезон

Осенью туристы ценят баланс между погодой и отсутствием ажиотажа. В сентябре и октябре Турция и Египет остаются одними из самых популярных направлений благодаря тёплому морю и снижению цен. Осень также открывает высокий сезон в ОАЭ и на Маврикии. Ноябрь подходит для поездок на Кубу и в Эмираты, когда климат стабилен, а туристический поток ещё не достигает пика.

Планирование отпуска с учётом месяцев позволяет получить более предсказуемый и комфортный отдых. Такой подход помогает избежать разочарований и выбрать направление, которое лучше всего раскроется именно в выбранное время года.

Автор Дмитрий Гаврилов
Дмитрий Гаврилов — эксперт по туриндустрии (РГУТИС), стаж 15+ лет. Специалист по экотуризму, проектированию маршрутов и устойчивому развитию территорий.

