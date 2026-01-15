Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Чемодан на колесиках в зале аэропорта (крупный план)
© https://unsplash.com by JESHOOTS.COM is licensed under Free
Елена Кузнецова Опубликована сегодня в 9:26

Раньше не задумывались, теперь — обязательно: туристы в 2026 году стали действовать по-новому

Привычки российских туристов заметно изменились в 2026 году — аналитики

Привычный портрет путешественника стремительно меняется, и 2026 год стал для этого переломным. Российские туристы пересматривают поведение в дороге, отказываясь от того, что ещё недавно считалось нормой. Экономия, продуманность и стремление к комфорту выходят на первый план. Об этом сообщает издание "Турпром".

Экономия начинается ещё до вылёта

Финансовая осторожность всё чаще проявляется уже в аэропорту. Если раньше перекус перед посадкой или напиток в ожидании рейса воспринимались как часть путешествия, то теперь туристы сознательно отказываются от этих трат. Рост цен в зонах вылета и общее внимание к бюджету заставляют заранее продумывать мелочи. Всё больше пассажиров берут с собой разрешённые продукты и воду, подтверждая, что рост цен на еду меняет даже самые устойчивые привычки.

Такой подход воспринимается не как вынужденная мера, а как элемент разумного планирования. Туристы отмечают, что экономия на мелочах почти не влияет на общее впечатление от поездки, но позволяет направить деньги на более значимые впечатления уже в пункте назначения.

Лёгкий багаж как новая норма

Отношение к багажу также заметно изменилось. Российские путешественники всё чаще выбирают тарифы с одной ручной кладью, отказываясь от лишних вещей. Дополнительные сборы за перевес и ожидание багажа после прилёта воспринимаются как ненужные сложности.

Путешествие налегке даёт сразу несколько преимуществ. Это ускоряет прохождение контроля, снижает риск потери вещей и делает передвижения более гибкими. Авиакомпании фиксируют рост спроса на минимальные тарифы, что подтверждает устойчивость этой тенденции.

Контроль информации вместо спонтанности

Ещё одна привычка, уходящая в прошлое, — поездка в аэропорт без проверки актуальной информации. Сегодня большинство туристов заранее уточняют статус рейса, возможные задержки и загруженность зон контроля. Такой подход снижает уровень стресса и помогает лучше планировать время.

Осведомлённость становится частью культуры путешествий. Люди всё чаще используют официальные приложения авиакомпаний и аэропортов, чтобы избежать неприятных неожиданностей и не тратить часы в ожидании.

Страхование и выбор жилья

Редакция "Турпрома" обращает внимание и на противоречивую тенденцию. Часть туристов стала менее внимательно относиться к условиям страхования, не всегда проверяя покрытие перед поездкой. Это может обернуться проблемами при отмене рейсов или неблагоприятных погодных условиях.

"Страховой полис — это не формальность, а инструмент защиты, который требует внимательного изучения", — отмечается в материалах издания "Турпром".

При этом подход к размещению, напротив, стал более взвешенным. Всё чаще туристы ориентируются не только на цену, но и на отзывы, инфраструктуру и формат проживания. На этом фоне растёт интерес к форматам, где ценится свобода и функциональность, включая выбор апарт-отелей.

Что стоит за этими изменениями

Эксперты туристического рынка связывают трансформацию привычек с накопленным опытом прошлых лет. Задержки рейсов, неудачное размещение и лишние траты заставили путешественников внимательнее относиться к деталям. Особенно заметны эти изменения в начале года, когда многие пересматривают финансовые и жизненные приоритеты.

В результате российский турист становится более рациональным и подготовленным. Это влияет не только на личный опыт поездок, но и постепенно меняет саму индустрию, которая вынуждена подстраиваться под новые ожидания клиентов.

Автор Елена Кузнецова
Елена Кузнецова — эксперт по сервисному менеджменту (РГУТИС) с 15-летним стажем. Специалист по аудиту отелей и стратегии развития внутреннего туризма.

