Здания в Трастевере — Рим, Италия
Здания в Трастевере — Рим, Италия
© commons.wikimedia.org by Daderot is licensed under CC0
Главная / Туризм
Елена Кузнецова Опубликована сегодня в 20:23

Обычная прогулка по Трастевере обернулась открытием — так Рим показывают не всем

Трастевере днём превращает площадь Трилусса в центр уличной жизни в Риме — ДиГаэтано

Трастевере умеет обманывать ожидания: с первого взгляда он кажется шумным и туристическим, но стоит задержаться — и район раскрывается как живая, дышащая часть Рима. Здесь утро начинается раньше, чем в остальном городе, а вечер тянется дольше, будто никто не хочет ставить точку. Узкие улицы, бельё между домами и разговоры на площадях создают ощущение места, где время движется по собственным правилам. Об этом рассказывает Вирджиния ДиГаэтано.

Утро в ритме района

День в Трастевере лучше начинать с раннего утра, когда район ещё принадлежит местным. В это время на площадях появляются постоянные посетители баров — те, кто только начинает рабочий день, и те, кто его уже завершил. Кофе здесь пьют не спеша, наблюдая, как улицы постепенно наполняются светом и звуками.

Рядом с одной из центральных площадей расположена базилика Санта-Мария ин Трастевере — одно из старейших христианских зданий Рима. Ранний визит позволяет увидеть мозаики XII века почти без толп и почувствовать редкое для города спокойствие. Даже если не заходить внутрь, фасад базилики на утреннем солнце становится самостоятельным зрелищем.

Сады, сладкий завтрак и тишина

К середине утра Трастевере всё ещё не спешит. Здесь принято начинать день со сладкого завтрака, а затем уходить вглубь района — туда, где шум постепенно растворяется. Ботанический сад на склоне Джаниколо становится неожиданной паузой: на большой территории собраны тысячи видов растений, а дорожки ведут от бамбуковых рощ к японскому саду и оранжереям с орхидеями.

Это место словно создано для того, чтобы потеряться на пару часов и забыть, что за стенами сада находится мегаполис. По словам Вирджинии ДиГаэтано, именно такие моменты делают Трастевере особенным — здесь легко выпасть из привычного туристического маршрута.

Площади, поэзия и уличная жизнь

Днём район снова меняет тональность. Площадь Трилусса превращается в открытую гостиную: звучит музыка, кто-то читает стихи, вокруг идут бесконечные разговоры. Эта площадь названа в честь поэта, писавшего на римском диалекте и предпочитавшего общение с соседями официальным салонам. Атмосфера сохраняет этот дух до сих пор.

Еда здесь простая и уличная, но именно она лучше всего вписывается в обстановку. Люди сидят на ступенях, делятся впечатлениями и будто забывают о времени — типичное состояние для Трастевере.

Виды сверху и возвращение к вечеру

Ближе к вечеру стоит подняться выше — на холм Джаниколо. С него открывается один из самых выразительных видов на Рим, а дорога вверх проходит через тихие улицы и исторические места. Здесь прогулка важнее цели: фонтаны, памятники и смотровые площадки складываются в единый маршрут.

Когда солнце садится, возвращение в Трастевере ощущается как встреча со старым другом. Район наполняется голосами, бары открывают двери, а площади снова становятся центром жизни.

Ночь, которая не хочет заканчиваться

Вечером Трастевере показывает ещё одно лицо — шумное, живое и очень римское. Кто-то выбирает коктейль, кто-то — джелато, а кто-то просто гуляет без цели. В этом и заключается главный секрет района: не конкретные места, а ощущение свободы и лёгкости, которое остаётся с вами до самой ночи.

Автор Елена Кузнецова
Елена Кузнецова — эксперт по сервисному менеджменту (РГУТИС) с 15-летним стажем. Специалист по аудиту отелей и стратегии развития внутреннего туризма.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

