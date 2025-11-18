Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Риз Уизерспун
Риз Уизерспун
© commons.wikimedia.org by Mingle MediaTV is licensed under CC BY-SA 2.0
Главная / Спорт и фитнес
Анастасия Белова Опубликована сегодня в 3:10

Попробовала акробатику на трапеции — и фигура изменилась быстрее, чем от зала: вот почему

Тренировки на трапеции Риз Уизерспун повышают тонус тела — отметила Эми Диксон

Когда Риз Уизерспун готовилась к фильму "Воды слонам", ей предстояло сыграть цирковую артистку. Для достоверности актриса не ограничилась тренажёрным залом — она пошла в школу воздушной акробатики Лос-Анджелеса. И результат оказался заметен: подтянутая фигура, сильные руки, ровная осанка.

Почему именно трапеция

Воздушная гимнастика — это не просто эффектные трюки. Это мощная функциональная нагрузка, которая задействует все группы мышц.

  • укрепляет мышцы кора, рук и плеч;

  • улучшает гибкость и равновесие;

  • развивает выносливость и концентрацию.

Тренировки проходят в игровой форме: каждая попытка взлететь выше и удержать баланс приносит не только физическую пользу, но и эмоциональную разрядку.

Советы шаг за шагом

1. Разогрей мышцы

Перед стартом важно хорошо прогреться — лёгкая пробежка или прыжки на месте помогут избежать травм.

2. Сильный корпус — залог успеха

Инструкторы советуют выполнять планку, "лодочку" и подъемы ног в висе. Эти упражнения формируют пресс и спину — основу любого акробатического движения.

3. Работаем с руками

Отжимания, тяги резиновых эспандеров, упражнения с гантелями укрепляют дельтовидные и трицепсы — именно они держат вас "в воздухе".

4. Добавь кардио

Чтобы тренировки приносили быстрый результат, стоит чередовать их с бегом, плаванием или интервальными занятиями.

"Главное — не пытаться повторить трюки цирковых артистов без подготовки", — отметила физиолог и тренер Эми Диксон.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: чрезмерные нагрузки в первые дни.
    Последствие: перегрузка мышц и микротравмы.
    Альтернатива: начать с простых упражнений на растяжку и базовую силовую подготовку.

  • Ошибка: игнорирование отдыха.
    Последствие: отсутствие прогресса, утомление.
    Альтернатива: выделять минимум два дня в неделю для восстановления.

  • Ошибка: тренировки без страховки или инструктора.
    Последствие: высокий риск падений.
    Альтернатива: использовать ремни безопасности и работать под контролем тренера.

А что если попробовать дома

Далеко не у всех есть доступ к трапеции, но элементы такой тренировки можно адаптировать. Фитнес-петли TRX, гимнастические кольца или простая перекладина помогут воссоздать многие движения. Главное — соблюдать технику и постепенно увеличивать нагрузку.

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • тренировка всего тела;

  • улучшение осанки;

  • быстрый эффект при регулярных занятиях;

  • высокий уровень мотивации благодаря необычному формату.

Минусы:

  • требуется надёжное оборудование;

  • высокая нагрузка на плечевые суставы;

  • необходимость профессионального контроля.

FAQ

Как выбрать школу воздушной гимнастики?
Ориентируйтесь на наличие страховочного оборудования, опыт инструкторов и отзывы учеников.

Сколько стоит занятие на трапеции?
В США одно занятие стоит от 40 до 80 долларов. В крупных городах России — от 1500 рублей.

Что надеть на тренировку?
Плотные легинсы и обтягивающая майка из эластичной ткани — чтобы ничего не мешало движению и не цеплялось за канаты.

Мифы и правда

  • Миф: воздушная гимнастика доступна только спортсменам.
    Правда: большинство школ предлагают программы для начинающих, включая людей без спортивного прошлого.
  • Миф: это опасно.
    Правда: при использовании страховки и под руководством инструктора риск минимален.
  • Миф: результата нужно ждать месяцами.
    Правда: первые улучшения видны уже через 2-3 недели регулярных тренировок.

Три интересных факта

  1. Первые выступления на трапеции появились в XIX веке во Франции.

  2. Современные студии используют мягкие сети и подвесы, позволяющие безопасно учиться полётам.

  3. Акробатические тренировки повышают уровень эндорфинов, улучшая настроение.

Исторический контекст

Воздушная гимнастика когда-то считалась экзотикой и уделом цирковых артистов. Но с развитием фитнес-индустрии элементы трапеции вошли в спортивные программы по всему миру. Сегодня такой формат сочетается с йогой, пилатесом и функциональным тренингом, превращая занятия в увлекательный процесс самосовершенствования.

Тренировки на трапеции — это не просто эффектный фитнес, а способ почувствовать уверенность и силу в каждом движении. Они учат работать с телом, координацией и страхом, превращая привычную нагрузку в вдохновляющее приключение. Такой формат помогает не только укрепить мышцы, но и обрести лёгкость — как у настоящих артистов воздуха.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Аштавакрасана: как развить силу, гибкость и баланс с помощью этой сложной асаны вчера в 22:26
Йога не только про физику: как сложные асаны помогли мне наладить связь с собой

Узнайте, какие асаны считаются самыми сложными в йоге, и как они могут улучшить ваше физическое и духовное состояние.

Читать полностью » Аналитики: онлайн-фитнес помогает женщинам экономить время и тренироваться дома вчера в 21:16
Отказалась от офлайн-занятий и теперь знаю, почему онлайн-фитнес для женщин — это будущее

Онлайн-тренировки становятся неотъемлемой частью жизни женщин. Узнайте, какие преимущества они предлагают.

Читать полностью » Ягодичный мост и жим платформы: безопасные заменители приседаний — тренер Яблокова вчера в 20:27
Не все приседания — это безопасно: топ-3 альтернатив, которые сделают ваши тренировки эффективными и щадящими

Приседания со штангой — не всегда лучший выбор для тренировки. Узнайте, какие безопасные альтернативы предлагают эксперты.

Читать полностью » Кардиотренировки снижают усталость и стресс — актриса Анна Пэкуин вчера в 19:10
Раньше тратила часы в зале — теперь делаю как Анна Пэкуин, и тело благодарит

Актриса Анна Пэкуин делится своими любимыми упражнениями, которые помогают ей сохранять рельефное тело и энергию на съёмках.

Читать полностью » Эффективный комплекс для пресса укрепил мышцы —телеведущая Ванесса Миннильо вчера в 18:10
Думала, без спортзала не похудею — но этот комплекс перевернул всё

Пошаговая программа, которая поможет подготовить тело к лету и зарядить энергией без изнурительных тренировок и сложных диет.

Читать полностью » Банданы из эластичной ткани удерживают волосы без давления — спортивные врачи вчера в 17:10
Купила обычную бандану — а волосы больше не путаются даже в жару

Узнайте, как выбрать спортивную повязку, которая держится надёжно, не давит и подходит под любой вид тренировки, от бега до фитнес-занятий.

Читать полностью » Упражнение Официант с гантелями укрепляет спину и плечи — фитнес-тренеры вчера в 16:10
Делаю одно движение с гантелями — и выгляжу стройнее уже к вечеру

Узнай, как одно лёгкое упражнение способно сделать фигуру визуально стройнее уже к вечеру и добавить осанке уверенности.

Читать полностью » Медбол сделал домашние тренировки эффективнее — фитнес-инструктор Эрин Курдила вчера в 15:10
Нашла одно движение с мячом — и пресс стал рельефным без диет

Всего одно упражнение поможет подтянуть тело, улучшить осанку и зарядиться энергией на всё лето. Узнай, как это сделать правильно и без спортзала.

Читать полностью »

Новости
ДФО
Покупатели сохранили квартиру, оплачённую ипотекой и маткапиталом — Верховный суд Якутии
Наука
Симуляции показали гибридную электронную фазу пинбола — доцент Левандовски
Авто и мото
Просроченные права перестали быть нарушением без вождения — МВД
Еда
Планирование меню сокращает число импульсивных покупок — эксперты
Туризм
Лучшее время для отдыха на Мальдивах – ноябрь–апрель, данные Метеослужбы
Дом
Советы по избавлению от ненужных вещей при переезде
Красота и здоровье
Врач Ольга Уланкина: влажный кашель с мокротой — признак заболеваний бронхов и легких
Садоводство
Фольга и диски эффективно отпугивают птиц световыми бликами — Анна Ларина
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet