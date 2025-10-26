Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© Mos.ru by Фото: Олег Сосницкий is licensed under Creative Commons Attribution 4.0
Александр Александров Опубликована сегодня в 4:08

Перевозка лыж в 2025–2026: новые правила, которые сэкономят деньги и нервы

Специалисты объяснили, как избежать переплаты при перевозке лыж - нормы веса и правила упаковки

Зимние путешествия с собственным снаряжением — это не просто удобство, а уверенность, что лыжи идеально подходят именно вам. Однако вместе с преимуществами появляется и головная боль: разные правила авиакомпаний, лимиты по весу, доплаты и формальности. Разберёмся, как подготовиться к полёту и без проблем перевезти лыжи в сезоне 2025-2026 годов.

Что регулирует перевозку лыж в самолётах

На территории России порядок перевозки спортивного инвентаря определяют два основных документа:

  1. "Воздушный кодекс Российской Федерации" от 19.03.1997 №60-ФЗ.
  2. Приказ Минтранса России от 28.06.2007 №82, в котором прописаны "Общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов…".

Все описанные ниже условия касаются рейсов внутри страны и российских авиакомпаний. Международные перелёты могут регулироваться иными нормами.

Требования к упаковке

По пункту №128 правил Минтранса, каждая единица багажа должна быть упакована так, чтобы не повредить другие вещи, самолёт или людей. Для лыж подойдут специальные чехлы с прочными застёжками и ручкой для переноски. Чехол не только защищает инвентарь, но и делает его официально пригодным для сдачи в багаж.

Совет: выбирайте модели с мягкими вставками, особенно если чехол будет проходить через несколько перегрузок при пересадках.

Что такое сверхнормативный багаж

Комплект лыж относят к категории негабаритного или сверхнормативного багажа. Согласно пункту №124, такой багаж принимают только при наличии свободного места в багажном отсеке и после подтверждения оплаты, если перевозка не бесплатная.

Многие авиакомпании предоставляют бесплатную перевозку лыж только в зимний сезон. Обычно это период с конца октября по май, но точные даты стоит уточнить заранее.

Как правильно взвесить багаж

Домашние весы легко помогут избежать неприятных сюрпризов. Сначала взвесьте себя, потом — себя с чехлом, и просто вычтите свой вес. Так вы узнаете реальную массу багажа. В аэропорту при необходимости можно воспользоваться весами у любой свободной стойки — это абсолютно законно.

После регистрации обычный багаж уходит на ленту, а лыжи нужно сдавать на отдельной стойке для негабарита. По прилёте искать их также следует в специальной зоне, а не на транспортере с чемоданами.

Авиакомпании, которые перевозят лыжи бесплатно

Перед покупкой билета стоит внимательно изучить правила каждой компании. Почти у всех перевозчиков действует правило: сообщать о наличии лыж минимум за 48 часов до вылета, а лучше сразу при покупке билета. Если этого не сделать, снаряжение могут просто не принять на рейс.

Авиакомпания Условия и допустимый вес
Аэрофлот Бесплатно до 23 кг, кроме тарифов "Лайт" и "Шаттл". Бесплатный период — 26.10.2025-15.05.2026. С мая по октябрь — от 3500 руб. Требуется согласование за 36 часов.
Россия Аналогичные условия, так как входит в группу "Аэрофлот".
S7 Airlines Бесплатно: 23 кг (Эконом Standard), 32 кг (Эконом Plus, бизнес-класс). Тариф Basic — платно, по стоимости одного места багажа.
Уральские авиалинии Бесплатно до 23 кг (или до 30 кг при совместной перевозке). Для тарифа "Промо" — 4000 руб. Доплата за перевес: от 2000 до 10 000 руб.
Nordwind (Северный Ветер) Бесплатно с 01.11.2025 по 10.05.2026, кроме тарифа "Лайт". До 20 кг, за превышение — от 2000 руб.
ЮТэйр Бесплатно для тарифов "Оптимум", "Премиум" и "Евробизнес". В тарифе "Минимум" — от 1499 руб. за 20 кг.
Икар Бесплатно до 20 кг, доплата за превышение — от 2000 руб.

Что можно положить в лыжный чехол

Комплект обычно состоит из двух мест:

  • чехол с одной парой лыж и палками,
  • сумка с ботинками.

Разрешается добавить шлем и маску, но маску и очки лучше брать в ручную кладь — так меньше риск повредить линзы. Лыжи желательно скрепить между собой ремешками, а палки закрепить держателями. Крепления и острые элементы можно обернуть одеждой или пузырчатой плёнкой.

Если у вас два комплекта лыж (например, трассовые и для фрирайда), второй комплект придётся оплатить по тарифу сверхнорматива.

Многие путешественники кладут в чехол дополнительную одежду. Это допустимо, если не превышать весовой лимит, но стоит помнить: чрезмерный объём может повредить ткань или молнии. Оптимально — поместить в ботинки носки и перчатки, а в чехол добавить термобельё или флиску.

При удачном распределении веса у пассажира может быть четыре бесплатных места: ручная кладь, чемодан с вещами, чехол с лыжами и сумка с ботинками.

Советы шаг за шагом

  1. Сообщите авиакомпании о перевозке лыж при покупке билета.
  2. Проверьте сезонные даты бесплатной перевозки на сайте перевозчика.
  3. Используйте прочный чехол с мягкими вставками.
  4. Не кладите острые или тяжёлые предметы внутрь — они могут повредить инвентарь.
  5. Если перелёт с пересадкой, выбирайте стыковку не менее 3 часов.
  6. Оплачивайте перевес онлайн заранее — это почти всегда дешевле, чем на стойке.

Перевозка лыж у лоукостеров

Главный лоукостер России — "Победа" - перевозит лыжи только платно.

  • Лимит веса — 20 кг.
  • Стоимость — от 1999 руб. (зависит от маршрута и даты).
  • Перевес до 3 кг — 700 руб./кг, от 4 до 9 кг — 2299-2799 руб.

При этом есть нюанс: при тарифе "Выгодный" можно взять лыжи вместо оплаченного багажа до 10 кг, а при "Максимум" - до 20 кг. Лучше оплатить перевозку сразу при покупке билета — на стойке регистрации выйдет дороже.

Иногда выгоднее купить билет у обычного перевозчика с бесплатным провозом лыж, чем экономить на тарифе и доплачивать за снаряжение.

Плюсы и минусы перевозки в самолёте

Плюсы Минусы
Быстро и удобно, особенно при дальних поездках Возможны доплаты при превышении лимита
Есть сезон бесплатной перевозки Нужно заранее уведомлять авиакомпанию
Можно перевезти несколько комплектов с доплатой Есть риск повреждения при слабой упаковке

FAQ

Можно ли перевезти лыжи и сноуборд вместе?
Да, но каждый комплект оформляется отдельно. Если общий вес не превышает лимит, перевозка может быть бесплатной.

Сколько стоит перевезти лыжи летом?
Вне сезона (примерно с мая по октябрь) большинство авиакомпаний берут от 2000 до 4000 руб. за комплект.

Что делать, если лыжи потеряли в аэропорту?
Нужно сразу оформить акт розыска багажа (PIR) у стойки, сохранить посадочный талон и бирку. Вещи обязаны вернуть или компенсировать ущерб.

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

