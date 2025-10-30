Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Андрей Власов Опубликована вчера в 23:26

Новые требования для экспедиторов и водителей: как реформа изменит рынок перевозок в Челябинской области

Эксперты: нововведения в транспортной сфере создадут трудности для малого бизнеса

С 2026 года в России вступят в силу новые требования к транспортно-экспедиционной деятельности, что может серьезно повлиять на рынок перевозок в Челябинской области. Руководители транспортных компаний уже начали задумываться о возможных увольнениях водителей и закрытии некоторых фирм.

Как реформа затронет рынок перевозок?

По словам Надежды Латыповой, руководителя рекрутингового агентства "Кадры для бизнеса" в Златоусте, нововведения создадут экономические трудности для многих водителей и владельцев транспортных компаний, особенно для самозанятых и частников.

"На рынке много водителей-перевозчиков со статусом самозанятых и просто частников. Им будет экономически невыгодно оформлять электронные путевые листы", — пояснила Латыпова.

Реформа, направленная на ужесточение контроля за оборотом товаров, уже начала действовать. С 1 сентября 2025 года экспедиторы несут ответственность за проверку заказов и провоз грузов, изъятых из гражданского оборота. С 1 марта 2026 года вступит в силу обязательный реестр экспедиторов на платформе "ГосЛог", куда должны войти все операторы. Цифровизация отрасли потребует от компаний перехода на электронное ведение документов, что создаст дополнительные сложности.

Новые расходы для частников и малых предприятий

Согласно новым законам, расходы для транспортных компаний, особенно частных предпринимателей и водителей, существенно увеличатся. Для подключения к специальной программе по учету грузов и оформлению путевых листов нужно будет платить деньги, а также нанимать персонал для ведения электронного документооборота.

"Деньги придется платить за подключение к специальной программе. Также придется нанимать специального человека, который будет вносить данные в программу. Или заниматься самому, что непросто. Эти расходы могут позволить себе только крупные транспортные логистические компании", — рассказала Латыпова.

Сложности для малых компаний и водителей

Многие водители в Челябинской области используют кнопочные телефоны и не знакомы с новыми программами для ведения учета. Это, по словам Дениса Рылина, заместителя директора крупного перевозчика "Уралстар", создаст дополнительные трудности.

"На нас новшества не отразятся: соблюдаем все требования. Уйдут компании, с которыми мы находились в неравных условиях. Вскоре манипуляции с отчетностью будут осложнены, что поставит всех в равные условия", — отметил Рылин.

Тем не менее, на начальном этапе многим компаниям придется нанимать дополнительный персонал для курирования электронного документооборота, что создаст дополнительную нагрузку на малый бизнес.

Перспективы для рынка и крупных игроков

Изменения затронут не только малые предприятия, но и крупные компании. По данным эксперта, рынок перевозок в России оценивается в триллионы рублей, и несмотря на это, большая часть операций до сих пор носит серый характер. Однако новая система может значительно повысить прозрачность рынка.

"До сих пор опыта работы в той парадигме, которую вводит законодательство, не было. Новые процедуры еще предстоит освоить", — отметил представитель крупной российской онлайн-площадки.

