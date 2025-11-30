Думала, что поезда — лучший вариант, но один способ оказался удобнее и дешевле в Марокко
Марокко — страна, которая раскрывается постепенно, когда путешественник меняет ритм и способы передвижения. Медины удобны для прогулок, но чтобы увидеть горные деревни, пустынные лагеря, побережья Атлантики и современные города, стоит освоить транспорт, который используют местные жители каждый день. От скоростного поезда и трамваев до автобусов, такси и аренды автомобиля — в Марокко много вариантов, и каждый из них подходит под разные маршруты и бюджеты.
Основные возможности для путешествий по стране
Марокко инвестировало значительные средства в дороги, железнодорожную сеть и внутренние рейсы, поэтому добираться до отдалённых областей теперь проще. Поезда связывают крупные города, автобусы компенсируют отсутствие рельсов, а аренда авто открывает возможности для самостоятельных путешествий по перевалам Атласа. Такси остаются самым популярным способом передвижения внутри городов, а паромы и мотоциклы привлекают тех, кто хочет добавить приключений. Все эти варианты объединяет одно: страна стала намного доступнее, чем раньше, но путешественнику важно понимать особенности каждого вида транспорта.
Сравнение транспортных вариантов
|
Способ передвижения
|
Самое удобное применение
|
Плюсы
|
Минусы
|
Аренда авто
|
Горные маршруты, пустыня, удалённые селения
|
Свобода маршрута, доступ в труднодоступные зоны
|
Сложности с парковкой, хаотичное движение
|
Малые такси
|
Поездки по городу
|
Дёшево, быстро, много машин
|
Водители иногда избегают счётчика
|
Большие такси
|
Междугородние поездки
|
Фиксированные маршруты, возможность выкупить места
|
Отправление только при заполнении
|
Поезда ONCF
|
Марракеш-Касабланка-Танжер-Рабат
|
Комфортно, быстро, недорого
|
Возможны задержки
|
Al Boraq
|
Дальний переезд Танжер-Касабланка
|
Высокая скорость, удобство
|
Выше цена
|
Автобусы CTM/ Supratours
|
Глубинка, где нет рельсов
|
Комфорт, Wi-Fi, надёжность
|
Очереди, ограниченные рейсы
|
Внутренние перелёты
|
Очень дальние маршруты
|
Быстро, экономия времени
|
Более высокая стоимость
|
Мотоциклы
|
Экспедиционные поездки
|
Свобода, маршруты через горы и пустыню
|
Требуются навыки и подготовка
Советы шаг за шагом: как организовать передвижение
- Начните планирование с определения маршрута: если он включает несколько крупных городов — ориентируйтесь на поезда ONCF и Al Boraq.
- Для посещения пустыни или гор Атласа рассмотрите аренду автомобиля: выбирайте модель с достаточным дорожным просветом.
- В городах пользуйтесь малыми такси: всегда проверяйте, чтобы водитель включил счётчик.
- Для междугородних переездов выбирайте CTM или Supratours: покупайте билеты на станциях заранее.
- Если хотите сократить время поездки из Марракеша в Фес или Эр-Рашидию — смотрите внутренние рейсы.
- Для длительных маршрутов по бездорожью подумайте о мотоцикле или групповом туре с инструктором.
- Сохраняйте наличные: в такси и небольших автобусах часто нет возможности оплатить картой.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
- Оставить аренду авто на последний момент → могут остаться только дорогие модели → бронируйте заранее через международные агентства.
- Соглашаться на поездку в малом такси без счётчика → высок риск переплаты → выходите и ловите другое такси.
- Покупать билет на автобус в день отправления → мест может не быть → приобретайте билеты за сутки на вокзале.
- Ехать на горные перевалы ночью → риск плохой видимости и животных на дороге → планируйте трассы днём.
- Выбирать случайный "рыночный автобус" → низкий уровень безопасности → используйте проверенные компании CTM или Supratours.
А что если… вы хотите максимально бюджетное путешествие?
Самый экономичный вариант — комбинация автобусов, трамваев и малых такси. Если план включает города по линии Танжер-Касабланка-Марракеш, железная дорога станет ещё выгоднее. Покупка билетов заранее и отказ от такси в туристических зонах тоже заметно снижает расходы.
Плюсы и минусы транспортной системы Марокко
|
Плюсы
|
Минусы
|
Хорошие трассы между крупными городами
|
Городское движение может быть хаотичным
|
Скоростной поезд Al Boraq
|
Не все направления охвачены железной дорогой
|
Доступные такси
|
Иногда сложно добиться использования счётчика
|
Широкая автобусная сеть
|
Популярные рейсы быстро заполняются
|
Возможность арендовать авто и мотоцикл
|
Движение ночью по трассам небезопасно
FAQ
Какой способ передвижения самый удобный для путешествия по стране?
Для городов — малые такси, для крупных переездов — поезда, для удалённых мест — аренда авто или автобус.
Что лучше для пустыни: автобус или самолёт?
Если время ограничено, выбирайте внутренний рейс до Эр-Рашидии. При бюджете — автобус или трансфер.
Мифы и правда
- Миф: такси в Марокко всегда завышают цены.
Правда: с работающим счётчиком поездки очень недорогие.
- Миф: поезда сильно устарели.
Правда: Al Boraq — один из самых современных скоростных поездов континента.
- Миф: аренда авто слишком опасна.
Правда: основные трассы в хорошем состоянии, но ездить по городам действительно сложнее.
Исторический контекст
- Первые железнодорожные ветки в Марокко строили во времена протектората.
- Современная транспортная система страны формировалась в начале XXI века, когда были введены новые автобусы, трамваи и скоростные поезда.
