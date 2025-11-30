Думала, что поезда — лучший вариант, но один способ оказался удобнее и дешевле в Марокко

Марокко — страна, которая раскрывается постепенно, когда путешественник меняет ритм и способы передвижения. Медины удобны для прогулок, но чтобы увидеть горные деревни, пустынные лагеря, побережья Атлантики и современные города, стоит освоить транспорт, который используют местные жители каждый день. От скоростного поезда и трамваев до автобусов, такси и аренды автомобиля — в Марокко много вариантов, и каждый из них подходит под разные маршруты и бюджеты.

Основные возможности для путешествий по стране

Марокко инвестировало значительные средства в дороги, железнодорожную сеть и внутренние рейсы, поэтому добираться до отдалённых областей теперь проще. Поезда связывают крупные города, автобусы компенсируют отсутствие рельсов, а аренда авто открывает возможности для самостоятельных путешествий по перевалам Атласа. Такси остаются самым популярным способом передвижения внутри городов, а паромы и мотоциклы привлекают тех, кто хочет добавить приключений. Все эти варианты объединяет одно: страна стала намного доступнее, чем раньше, но путешественнику важно понимать особенности каждого вида транспорта.

Сравнение транспортных вариантов

Способ передвижения Самое удобное применение Плюсы Минусы Аренда авто Горные маршруты, пустыня, удалённые селения Свобода маршрута, доступ в труднодоступные зоны Сложности с парковкой, хаотичное движение Малые такси Поездки по городу Дёшево, быстро, много машин Водители иногда избегают счётчика Большие такси Междугородние поездки Фиксированные маршруты, возможность выкупить места Отправление только при заполнении Поезда ONCF Марракеш-Касабланка-Танжер-Рабат Комфортно, быстро, недорого Возможны задержки Al Boraq Дальний переезд Танжер-Касабланка Высокая скорость, удобство Выше цена Автобусы CTM/ Supratours Глубинка, где нет рельсов Комфорт, Wi-Fi, надёжность Очереди, ограниченные рейсы Внутренние перелёты Очень дальние маршруты Быстро, экономия времени Более высокая стоимость Мотоциклы Экспедиционные поездки Свобода, маршруты через горы и пустыню Требуются навыки и подготовка

Советы шаг за шагом: как организовать передвижение

Начните планирование с определения маршрута: если он включает несколько крупных городов — ориентируйтесь на поезда ONCF и Al Boraq. Для посещения пустыни или гор Атласа рассмотрите аренду автомобиля: выбирайте модель с достаточным дорожным просветом. В городах пользуйтесь малыми такси: всегда проверяйте, чтобы водитель включил счётчик. Для междугородних переездов выбирайте CTM или Supratours: покупайте билеты на станциях заранее. Если хотите сократить время поездки из Марракеша в Фес или Эр-Рашидию — смотрите внутренние рейсы. Для длительных маршрутов по бездорожью подумайте о мотоцикле или групповом туре с инструктором. Сохраняйте наличные: в такси и небольших автобусах часто нет возможности оплатить картой.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Оставить аренду авто на последний момент → могут остаться только дорогие модели → бронируйте заранее через международные агентства.

Соглашаться на поездку в малом такси без счётчика → высок риск переплаты → выходите и ловите другое такси.

Покупать билет на автобус в день отправления → мест может не быть → приобретайте билеты за сутки на вокзале.

Ехать на горные перевалы ночью → риск плохой видимости и животных на дороге → планируйте трассы днём.

Выбирать случайный "рыночный автобус" → низкий уровень безопасности → используйте проверенные компании CTM или Supratours.

А что если… вы хотите максимально бюджетное путешествие?

Самый экономичный вариант — комбинация автобусов, трамваев и малых такси. Если план включает города по линии Танжер-Касабланка-Марракеш, железная дорога станет ещё выгоднее. Покупка билетов заранее и отказ от такси в туристических зонах тоже заметно снижает расходы.

Плюсы и минусы транспортной системы Марокко

Плюсы Минусы Хорошие трассы между крупными городами Городское движение может быть хаотичным Скоростной поезд Al Boraq Не все направления охвачены железной дорогой Доступные такси Иногда сложно добиться использования счётчика Широкая автобусная сеть Популярные рейсы быстро заполняются Возможность арендовать авто и мотоцикл Движение ночью по трассам небезопасно

FAQ

Какой способ передвижения самый удобный для путешествия по стране?

Для городов — малые такси, для крупных переездов — поезда, для удалённых мест — аренда авто или автобус.

Что лучше для пустыни: автобус или самолёт?

Если время ограничено, выбирайте внутренний рейс до Эр-Рашидии. При бюджете — автобус или трансфер.

Мифы и правда

Миф: такси в Марокко всегда завышают цены.

Правда: с работающим счётчиком поездки очень недорогие.

Миф: поезда сильно устарели.

Правда: Al Boraq — один из самых современных скоростных поездов континента.

Миф: аренда авто слишком опасна.

Правда: основные трассы в хорошем состоянии, но ездить по городам действительно сложнее.

Исторический контекст