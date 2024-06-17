Благодаря оплате проезда Системой быстрых платежей гражданам РФ будет приходить обратно 15 рублей. О нововведении информировал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Как оказалось, с 17 июня до самого конца текущего года на общественном транспорте для всех граждан Российской Федерации будет действовать акция. Её суть заключается в том, что если пассажир использует сервис, который позволяет моментально переводить с дебетовой карты или счёта по номеру мобильного телефона до 100 тысяч рублей в один календарный месяц без комиссии пользователям банков, функционирующих с СБП, то он сможет получить кешбэк с поездки. Возврат небольшого процента за оплаченные картой услуги любого общественного транспорта будут приходить с абсолютно каждой поездки и в размере 15 рублей.

Чтобы получать процент за оплаченную услугу, гражданину необходимо будет единожды оформить подписку СБП в официальном мобильном приложении Московского метрополитена "Метро Москвы", за которое не требуется оплата.

Максим Ликсутов упомянул, что в случае использования внутреннего водного транспорта, метрополитена, а также Московского центрального кольца пассажиру нужно будет включить QR-код в приложении и отсканировать его на турникете. В наземном транспортном средстве человек должен пройти те же самые этапы, но используя при этом валидатор.

Таким образом, поездки на общественном транспорте станут более благоприятными для населения, отмечает Максим Ликсутов. Также он добавил, что испытательную версию приложения уже испытывают на практике. Нововведение обладает большим плюсом для всех обладателей гаджетов на базе iOS. Теперь они смогут опять расплачиваться за услуги, прикладывая свой смартфон. В конце Максим Ликсутов добавил, что цифровизация транспортных средств не стоит на месте, а усиленно развивается.

Фото: Svetlov Artem (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)