В связи с сильным дождем и ураганным ветром москвичей предупредили о возможных задержках в работе наземного транспорта. Информация об этом появилась в Telegram-канале московского департамента транспорта.

"В столице ожидается сильный дождь, поэтому рекомендуем воздержаться от поездок на личном автотранспорте и отдать предпочтение метро. Из-за непогоды возможны временные задержки на отдельных маршрутах наземного транспорта, которые могут быть изменены в оперативном порядке", — указано в сообщении.

Фото: commons.wikimedia.org/Nikolai Bulykin (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)