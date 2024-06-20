В связи с сильным дождем и ураганным ветром москвичей предупредили о возможных задержках в работе наземного транспорта. Информация об этом появилась в Telegram-канале московского департамента транспорта.
"В столице ожидается сильный дождь, поэтому рекомендуем воздержаться от поездок на личном автотранспорте и отдать предпочтение метро. Из-за непогоды возможны временные задержки на отдельных маршрутах наземного транспорта, которые могут быть изменены в оперативном порядке", — указано в сообщении.
Фото: commons.wikimedia.org/Nikolai Bulykin (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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