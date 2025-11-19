Калининградский кошелёк под ударом: сколько придётся отдавать с января 2026

Автомобилистов Калининградской области ждут существенные изменения в системе транспортного налога. Уже с 1 января 2026 года вступят в силу новые ставки, которые ощутимо увеличат ежегодные платежи для владельцев автомобилей. Особенно заметно это будет для тех, чьи машины оснащены двигателями небольшой мощности, но повышение коснется и более мощных транспортных средств.

Новые ставки транспортного налога

С января 2026 года за каждую лошадиную силу двигателя владельцы автомобилей будут платить больше. Для небольших моторов ставка вырастет с 3,5 рублей до 6 рублей за единицу мощности. Более крупные двигатели подлежат следующему тарифному распределению:

100-150 л. с. — 25 рублей за "лошадиную силу". 150-200 л. с. — 45 рублей за единицу мощности. 200-250 л. с. — 75 рублей за "лошадь". Более 250 л. с. — 150 рублей за единицу.

Это означает, что ежегодные расходы для многих автовладельцев увеличатся на сотни рублей. Например, владелец машины с двигателем от 100 до 150 л. с. будет платить на 625 рублей больше по сравнению с прежней ставкой.

Причины повышения

Основной мотив изменений — рост затрат на содержание и обновление дорожной инфраструктуры. В последние годы расходы на поддержание дорог в Калининградской области увеличились почти вдвое: с 1,3 миллиарда рублей до 2,4 миллиарда. При этом доходы от транспортного налога выросли всего на 8%.

Финансовая поддержка федерального центра, составляющая 486 миллионов рублей, оказалась недостаточной для реализации масштабных проектов по реконструкции. Чаще всего местные дорожные фонды ограничены ямочным ремонтом и латанием выбоин.

Старые и новые ставки

Мощность двигателя Старая ставка (руб./л.с.) Новая ставка (руб./л.с.) до 100 л. с. 3,5 6 100-150 л. с. 3,5 25 150-200 л. с. 3,5 45 200-250 л. с. 3,5 75 свыше 250 л. с. 3,5 150

Советы шаг за шагом

Проверьте мощность вашего автомобиля и рассчитайте новый налог. Если есть возможность, подумайте о переходе на экономичный транспорт или электромобиль, чтобы снизить расходы. Планируйте бюджет заранее, чтобы избежать просрочки платежей.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: игнорировать повышение налогов.

Последствие: накопление долгов и штрафы.

Альтернатива: рассчитать платежи заранее и включить их в годовой бюджет.

FAQ

Как выбрать оптимальный автомобиль с учётом нового налога?

Старайтесь учитывать мощность двигателя и годовые расходы на налог при покупке. Модели с экономичными моторами станут более привлекательными.

Сколько стоит транспортный налог в 2026 году для средней машины?

Для автомобиля с двигателем 120 л. с. новый налог составит примерно 3 000 рублей в год, увеличившись на 625 рублей по сравнению с предыдущим уровнем.

Что лучше: сохранять старый автомобиль или менять на электромобиль?

Электромобиль снизит налоговую нагрузку и эксплуатационные расходы, но потребует вложений при покупке. Оцените баланс расходов и долгосрочных выгод.

Мифы и правда