Калининградский кошелёк под ударом: сколько придётся отдавать с января 2026
Автомобилистов Калининградской области ждут существенные изменения в системе транспортного налога. Уже с 1 января 2026 года вступят в силу новые ставки, которые ощутимо увеличат ежегодные платежи для владельцев автомобилей. Особенно заметно это будет для тех, чьи машины оснащены двигателями небольшой мощности, но повышение коснется и более мощных транспортных средств.
Новые ставки транспортного налога
С января 2026 года за каждую лошадиную силу двигателя владельцы автомобилей будут платить больше. Для небольших моторов ставка вырастет с 3,5 рублей до 6 рублей за единицу мощности. Более крупные двигатели подлежат следующему тарифному распределению:
-
100-150 л. с. — 25 рублей за "лошадиную силу".
-
150-200 л. с. — 45 рублей за единицу мощности.
-
200-250 л. с. — 75 рублей за "лошадь".
-
Более 250 л. с. — 150 рублей за единицу.
Это означает, что ежегодные расходы для многих автовладельцев увеличатся на сотни рублей. Например, владелец машины с двигателем от 100 до 150 л. с. будет платить на 625 рублей больше по сравнению с прежней ставкой.
Причины повышения
Основной мотив изменений — рост затрат на содержание и обновление дорожной инфраструктуры. В последние годы расходы на поддержание дорог в Калининградской области увеличились почти вдвое: с 1,3 миллиарда рублей до 2,4 миллиарда. При этом доходы от транспортного налога выросли всего на 8%.
Финансовая поддержка федерального центра, составляющая 486 миллионов рублей, оказалась недостаточной для реализации масштабных проектов по реконструкции. Чаще всего местные дорожные фонды ограничены ямочным ремонтом и латанием выбоин.
Старые и новые ставки
|Мощность двигателя
|Старая ставка (руб./л.с.)
|Новая ставка (руб./л.с.)
|до 100 л. с.
|3,5
|6
|100-150 л. с.
|3,5
|25
|150-200 л. с.
|3,5
|45
|200-250 л. с.
|3,5
|75
|свыше 250 л. с.
|3,5
|150
Советы шаг за шагом
-
Проверьте мощность вашего автомобиля и рассчитайте новый налог.
-
Если есть возможность, подумайте о переходе на экономичный транспорт или электромобиль, чтобы снизить расходы.
-
Планируйте бюджет заранее, чтобы избежать просрочки платежей.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: игнорировать повышение налогов.
-
Последствие: накопление долгов и штрафы.
-
Альтернатива: рассчитать платежи заранее и включить их в годовой бюджет.
FAQ
Как выбрать оптимальный автомобиль с учётом нового налога?
Старайтесь учитывать мощность двигателя и годовые расходы на налог при покупке. Модели с экономичными моторами станут более привлекательными.
Сколько стоит транспортный налог в 2026 году для средней машины?
Для автомобиля с двигателем 120 л. с. новый налог составит примерно 3 000 рублей в год, увеличившись на 625 рублей по сравнению с предыдущим уровнем.
Что лучше: сохранять старый автомобиль или менять на электромобиль?
Электромобиль снизит налоговую нагрузку и эксплуатационные расходы, но потребует вложений при покупке. Оцените баланс расходов и долгосрочных выгод.
Мифы и правда
-
Миф: повышение налогов касается только дорогих машин.
-
Правда: увеличенные ставки распространяются на все категории, начиная с небольших двигателей.
-
Миф: федеральная поддержка полностью покрывает ремонт дорог.
-
Правда: помощь центра лишь частично компенсирует затраты, основные расходы ложатся на регион.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru