Где маршрутки? Зоопарк, университет и больницы остались без транспорта

Пензенцы всё чаще замечают странности в работе городского транспорта. Одни маршруты курсируют почти без остановки, а другие словно вымерли.

Неравномерное движение

"Маршрутки № 4 и 89 ездят очень часто, хотя, судя по разговорам на остановках, пассажиров там немного. В эти районы и так ходит другой транспорт. А вот студентам тяжело добраться до ПГУ на Красной, пензенцам — в зоопарк, больницу КИМ, офтальмологическую больницу. Маршрут № 39 почти исчез, а в оставшуюся № 85 не попасть", — пожаловались горожане.

Жители просят власти разобраться и перераспределить транспорт, чтобы нагрузка была более справедливой.

Ответ чиновников

Во время прямого эфира во "ВКонтакте" 28 октября на вопрос ответили министр строительства, транспорта и дорожного хозяйства региона Александр Гришаев и начальник управления транспорта областного минстроя Артур Абасов.

"Сотрудниками управления и ГКУ "Организатор перевозок Пензенской области" будет проведён мониторинг по данному направлению и даны предложения по улучшению работы", — сообщил Артур Абасов. "Мы проработаем этот вопрос и посмотрим, как расставить маршруты и транспорт", — добавил Александр Гришаев.

Что дальше?

Проверка обещана уже в ближайшее время. Возможно, после анализа движения автобусов и маршруток схема городских перевозок в Пензе изменится — чтобы в утренние и вечерние часы жители наконец могли добраться туда, куда нужно, без ожидания в бессмысленных очередях.