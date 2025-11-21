Югра сделает шаг к Арктике: новая трасса свяжет три региона и откроет путь на север

Власти Югры разработали проект строительства новых трасс, которые будут соединять регион с Тюменской и Свердловской областями. Об этом сообщил губернатор Югры Руслан Кухарук в ходе большой пресс-конференции.

Строительство стратегической трассы

Губернатор отметил, что проект строительства дороги, которая свяжет Урай с Тюменской и Свердловской областями, находится в разработке. В частности, речь идет о участке протяженностью 23 километра в Кондинском районе. Часть работ по этому проекту была выполнена в предыдущие годы, а завершение проектирования и получение заключения экспертизы планируется в следующем году. После этого власти смогут точно определить стоимость и сроки реализации проекта.

Этот проект является важной частью более масштабной инициативы, направленной на расширение Северного широтного коридора, который свяжет западную часть страны с арктическими территориями. Проект имеет стратегическое значение для улучшения транспортной инфраструктуры в Югре и других регионах.

Сложности и масштабы проекта

Кроме того, Руслан Кухарук подчеркнул, что несмотря на амбициозные планы, реализация проекта потребует значительного времени и финансовых вложений. Проектирование и строительство дороги предполагает работы на сложных участках местности, включая болотистые территории, что требует высоких затрат на подготовку и строительство. Также, в реализации проекта будут задействованы власти Свердловской и Тюменской областей, где также ведется разработка соответствующей документации.