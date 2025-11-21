Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Строительство дороги
Строительство дороги
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Уральский федеральный округ
Дмитрий Корнилов Опубликована сегодня в 2:26

Югра сделает шаг к Арктике: новая трасса свяжет три региона и откроет путь на север

В Югре начнется строительство трассы Урай — Тюменская и Свердловская области

Власти Югры разработали проект строительства новых трасс, которые будут соединять регион с Тюменской и Свердловской областями. Об этом сообщил губернатор Югры Руслан Кухарук в ходе большой пресс-конференции.

Строительство стратегической трассы

Губернатор отметил, что проект строительства дороги, которая свяжет Урай с Тюменской и Свердловской областями, находится в разработке. В частности, речь идет о участке протяженностью 23 километра в Кондинском районе. Часть работ по этому проекту была выполнена в предыдущие годы, а завершение проектирования и получение заключения экспертизы планируется в следующем году. После этого власти смогут точно определить стоимость и сроки реализации проекта.

Этот проект является важной частью более масштабной инициативы, направленной на расширение Северного широтного коридора, который свяжет западную часть страны с арктическими территориями. Проект имеет стратегическое значение для улучшения транспортной инфраструктуры в Югре и других регионах.

Сложности и масштабы проекта

Кроме того, Руслан Кухарук подчеркнул, что несмотря на амбициозные планы, реализация проекта потребует значительного времени и финансовых вложений. Проектирование и строительство дороги предполагает работы на сложных участках местности, включая болотистые территории, что требует высоких затрат на подготовку и строительство. Также, в реализации проекта будут задействованы власти Свердловской и Тюменской областей, где также ведется разработка соответствующей документации.

"Не нужно ожидать каких-то чудес. Проекты очень дорогостоящие, поскольку работы будут вестись большей частью по болотистой местности", — отметил губернатор.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Женщина обманывала сожителя, вымогая деньги на лечение несуществующей дочери — ГУ МВД вчера в 19:27
Любовь обернулась ложью: женщина выманила у моряка более 800 тысяч, создавая фальшивую историю о болезни дочери

В Пермском крае завершено расследование по делу о мошенничестве, в ходе которого женщина обманула своего сожителя, вымогая деньги под ложным предлогом.

Читать полностью » Горожане начали выбирать названия новых улиц в Екатеринбурге — канал вчера в 18:27
Екатеринбург превращает выбор названий улиц в народный флешмоб: новый район у Патрушихи получает свой голос

Жителям Екатеринбурга предложили выбрать тему для названий новых улиц у Патрушихи, и голосование превратилось в обсуждение будущего облика района.

Читать полностью » В Челябинской области в 2025 году популярны имена Александр и София для новорожденных вчера в 10:16
Оглонбек да София: на Урале поделились статистикой о популярных именах новорожденных

В Челябинской области в 2025 году лидируют имена Александр и София. Какие имена стали самыми редкими для новорожденных?

Читать полностью » В Челябинске с начала 2025 года оставили курьерам более 643 тыс. руб чаевых — Flowwow вчера в 9:32
7 869 рублей — на чай: курьеры рассказали о секретах великодушных уральцев

В Челябинске за 2025 год курьеры получали более 643 тысяч рублей чаевых. Как изменился объем благодарности по месяцам и когда чаевых стало больше всего?

Читать полностью » В Челябинской области растёт спрос на аниматоров: цены на услуги Деда Мороза и Снегурочки — 2500 рублей вчера в 8:36
Тотальный ажиотаж: аниматоры в костюмах Деда Мороза и Снегурочки стали новыми бизнесменами

В Челябинской области спрос на аниматоров в костюмах Деда Мороза и Снегурочки вырос в 4 раза. Как это связано с увеличением цен и бронированием артистов заранее?

Читать полностью » В Пермском крае сохраняется дефицит кадров в сфере ЖКХ: нехватка кровельщиков, сантехников и электриков вчера в 7:23
Ремонтировать дома некому: как Пермский край решает проблему кадрового кризиса

В Пермском крае наблюдается острая нехватка кадров в ЖКХ. Несмотря на рост зарплат на 25%, дефицит квалифицированных работников продолжает оставаться актуальной проблемой.

Читать полностью » В Пермском крае в акции вчера в 6:34
Сдали мелочь — вернули миллионы: что стоило 3 тонны сданных в Перми монет в рамках осенней акции

В Пермском крае в рамках осенней «Монетной недели» сдали более 673 тысяч монет, что привело к увеличению объема сданной мелочи по сравнению с предыдущей акцией.

Читать полностью » Зимняя рыбалка в Пермском крае: от прудов до рек — советы известного рыбака Рахматуллина вчера в 5:34
Проезжаем 50 км по льду: где в Пермском крае ловят самую крупную рыбу зимой

В Пермском крае множество мест для зимней рыбалки. Где и какую рыбу ловить, а также советы по выбору мест от эксперта Рафаэля Рахматуллина.

Читать полностью »

Новости
Еда
Свиные отбивные, запечённые с грибами и сыром, приобретают нежную текстуру — повар
Еда
Тыквенное пюре в овсяном печенье улучшает зрение и состояние кожи — диетологи
Наука
Прямое извлечение углекислого газа из воды дорогое, но точное — Европейский морской совет
Спорт и фитнес
Исследования показали эффективность альтернатив планке для кора — фитнес-эксперты
Авто и мото
Падение объема автокредитов на автомобили с пробегом составило 57% — глава "Автостата" Целиков
Садоводство
Не пересаживайте больные растения — это усилит стресс — эксперт Марина Волкова
Садоводство
Алюминиевая фольга снижает риск морозных трещин на стволах, сообщают садоводы
Питомцы
Кошки спят до 16 часов в сутки по инстинкту хищников — ветеринары
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet