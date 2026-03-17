Транспортная отрасль на старте: новый кластер в Хабаровском крае решит проблему кадрового дефицита

В Хабаровском крае началась подготовка к запуску восьмого образовательно-производственного кластера, который получил название "Транспортная отрасль". Проект реализуется в рамках федеральной программы "Профессионалитет" и национального проекта "Молодежь и дети", инициированного президентом страны. Обсуждение деталей новой структуры прошло на базе Хабаровского автомеханического колледжа с участием профильных специалистов. Региональные власти рассчитывают, что интеграция учебных заведений и бизнеса позволит оперативно закрыть кадровый дефицит в логистическом секторе.

Развитие сети образовательных кластеров

Хабаровский край планомерно расширяет сеть площадок для подготовки рабочих кадров. На данный момент в регионе уже успешно функционируют шесть аналогичных объединений, охватывающих машиностроительную отрасль, педагогику, туризм, а также водный и железнодорожный транспорт. Судостроение также занимает весомое место в этом списке.

Стратегия развития образования предполагает дальнейшее усложнение и диверсификацию направлений. Уже на 2026 год запланировано открытие специализированного кластера в сфере строительства. "Транспортная отрасль" станет логическим дополнением существующей системы профобразования, отвечая на актуальные вызовы региональной экономики.

Министр образования и науки края Алексей Мокрушин подчеркнул, что подобная структура позволяет готовить профессионалов, чьи компетенции полностью соответствуют потребностям местных компаний. Такая модель взаимодействия учебных заведений и промышленности признана надежным фундаментом для дальнейшего экономического роста региона.

Фокус на запросы работодателей

Сегодня подготовку специалистов для транспортного сектора в крае ведут 15 профильных учебных заведений. Общая численность студентов на данных направлениях превышает 4100 человек. Наибольший спрос наблюдается на программы, связанные с ремонтом автомобилей и эксплуатацией тяжелых дорожных машин.

Формат "Профессионалитета" предполагает качественное обновление материально-технической базы. В рамках проекта будут созданы современные мастерские, оснащенные оборудованием, которое используется на реальных предприятиях. Кроме того, упор делается на сокращение сроков обучения без потери глубины освоения материала.

Активное вовлечение работодателей в процесс подготовки студентов становится обязательным условием программы. Компании получают возможность влиять на содержание учебных программ, чтобы вчерашние выпускники были готовы к работе с первого дня после получения диплома.

"Формирование таких кластеров сегодня является необходимым шагом для укрепления экономики региона. Когда образовательные программы создаются в плотной связке с потребностями бизнеса, мы получаем не просто выпускников, а специалистов, готовых включиться в производственные процессы максимально эффективно. Это позволяет не только снизить уровень безработицы среди молодежи, но и повысить общую конкурентоспособность локальных компаний в условиях активного развития логистических цепочек". Управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов

Роль профильных колледжей в экономике

Хабаровский автодорожный колледж рассматривается как основная опорная площадка для нового направления. Учреждение обладает необходимым потенциалом для внедрения новых стандартов обучения и взаимодействия с бизнес-сообществом. Это позволит масштабировать лучшие практики подготовки кадров на весь транспортный сектор.

Директор колледжа Павел Мысин отмечает, что текущая ситуация в экономике, включая рост грузоперевозок, напрямую влияет на требования к квалификации персонала. Развитие логистической инфраструктуры невозможно без квалифицированных сотрудников, обладающих актуальными практическими навыками и знаниями современных технологий, применяемых на транспорте сегодня.

Создание кластера позволит не только систематизировать обучение, но и значительно улучшить инвестиционный климат в Хабаровском крае. Наличие под боком квалифицированных рабочих кадров является важным аргументом для бизнеса при принятии решений о расширении производства или открытии новых мощностей на территории региона.