Девушка сидит в автомобиле с документами
Девушка сидит в автомобиле с документами
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 21:26

Сквозь призму прозрачности: собственники жилья научились защищать свои интересы в финансовых отчетах

Собственники жилья в многоквартирных домах нередко сталкиваются с непрозрачностью финансовых отчетов своих управляющих организаций. В текущей форме отчетности зачастую отсутствуют данные о реальных расходах на общедомовые нужды и доходах от эксплуатации общего имущества, включая размещение рекламных стендов. Эксперты отмечают, что для эффективного контроля за распределением средств жильцам необходимо заранее регламентировать порядок аудита в договоре управления. Об этом сообщает MoneyTimes.

Четкое закрепление регламента проверки расходов и форм контроля в юридически значимых документах является наиболее действенным юридическим инструментом для защиты интересов жильцов. По словам Татьяны Вепрецкой, внедрение таких положений позволяет собственникам запрашивать промежуточную документацию по любым интересующим пунктам бюджета.

"Тогда можете получить промежуточные отчеты по той информации, которая интересует собственников многоквартирного дома. Отчет, который управляющая компания должна делать по форме, содержит уже множество информации", — пояснила директор АНП "Национальный Жилищный Конгресс" Татьяна Вепрецкая.

Для повышения детализации финансовой отчетности собственники вправе на общем собрании утвердить расширенные формы раскрытия информации. Согласно позиции эксперта, именно коллективное решение жильцов является легитимным основанием для получения доступа к данным о целевом использовании средств. Совместное волеизъявление позволяет владельцам квартир принудить управляющую компанию к предоставлению детальных сведений о финансовых потоках конкретного объекта.

Важно учитывать, что отсутствие регламентированного порядка контроля в договоре дает основания УК для отказа в предоставлении отчетности отдельным жильцам. Как подчеркнула Татьяна Вепрецкая, переход от индивидуальных обращений к системной договорной работе позволяет минимизировать риски сокрытия доходов от общего имущества. Таким образом, прозрачность управления домом напрямую зависит от юридической активности самих собственников и их готовности регламентировать подотчетность организации.

Автор Елена Гаврилова
Елена Гаврилова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС) с 15-летним стажем. Специалист по развитию территорий и социальным реформам.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

