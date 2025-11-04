Думала, что перенесла "микроинсульт" — врач объяснил, почему такого диагноза не существует
Термин "микроинсульт" часто встречается в обиходе, но в медицинских классификаторах его нет. Алексей Черкашин, заведующий неврологическим отделением для пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, пояснил в интервью изданию "Первый Тульский", что корректное название — транзиторная ишемическая атака (ТИА). Это состояние возникает из-за кратковременного нарушения кровотока в мозге, но может пройти без видимых последствий уже через несколько минут.
"Диагноза "микроинсульт" не существует", — отметил заведующий неврологическим отделением Алексей Черкашин.
Главная опасность ТИА — в том, что человек часто недооценивает серьёзность симптомов. Даже если через несколько минут всё пришло в норму, мозг уже пережил острое кислородное голодание, и без лечения может последовать полноценный инсульт.
Основные признаки транзиторной ишемической атаки
-
Нарушение речи — человек говорит невнятно или не может подобрать слова.
-
Внезапное онемение или слабость в руке, ноге или одной половине лица.
-
Потеря равновесия, головокружение, двоение в глазах.
-
Временная слепота на один глаз.
Эти симптомы могут исчезнуть так же внезапно, как и появились, но это не повод игнорировать проблему. Каждый эпизод ТИА — предупреждение о надвигающемся инсульте.
Что делать при подозрении на инсульт
До приезда скорой помощи важно действовать спокойно и правильно:
-
Уложите пострадавшего на бок, чтобы избежать захлёбывания.
-
Расстегните воротник, ремень, снимите галстук.
-
Откройте окно для доступа свежего воздуха.
-
Не давайте воду, еду и лекарства — это может усугубить состояние.
"Даже при улучшении состояния необходимо обратиться за медицинской помощью", — подчеркнул Алексей Черкашин.
Кто в группе риска
По словам специалиста, чаще всего инсульт развивается у людей старше 40-50 лет. Риск повышается при наличии хронических заболеваний — гипертонии, сахарного диабета, а также из-за вредных привычек. Курение, злоупотребление алкоголем, стресс и любовь к солёной пище негативно влияют на сосуды, делая их менее эластичными и более хрупкими.
Сравнение: инсульт и транзиторная ишемическая атака
|Показатель
|Инсульт
|Транзиторная ишемическая атака
|Длительность симптомов
|Более 24 часов
|До 24 часов, чаще 5-10 минут
|Последствия
|Неврологические нарушения, часто необратимые
|Симптомы проходят полностью
|Диагностика
|МРТ, КТ, анализ крови
|МРТ, допплерография, осмотр невролога
|Лечение
|Госпитализация, медикаменты, реабилитация
|Медикаменты, контроль давления, коррекция образа жизни
Шаг за шагом: как снизить риск инсульта
-
Контролируйте давление — заведите тонометр и измеряйте показатели ежедневно.
-
Питайтесь умеренно: меньше соли, больше овощей, орехов, рыбы.
-
Бросьте курить и сократите алкоголь.
-
Двигайтесь — ежедневная прогулка по 30 минут уже снижает риск.
-
Проверяйте уровень холестерина и сахара в крови не реже раза в год.
Эти простые шаги помогут сохранить здоровье сосудов и снизить вероятность ишемических атак.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: человек не обращается к врачу после кратковременного онемения руки.
Последствие: развивается инсульт в течение ближайших недель.
Альтернатива: немедленно обратиться в сосудистый центр или вызвать скорую.
-
Ошибка: попытка "вылечить" симптомы таблетками от давления.
Последствие: потеря времени, рост очага ишемии.
Альтернатива: не принимать препараты без назначения, дождаться медиков.
А что если симптомы прошли?
Даже если всё прошло через пять минут, мозг уже испытал нагрузку. Повторное нарушение может оказаться фатальным. После ТИА необходима диагностика — МРТ, консультация невролога и коррекция лечения. Игнорирование подобных сигналов — одна из частых причин инсульта у относительно молодых людей.
Плюсы и минусы современных методов профилактики
|Метод
|Плюсы
|Минусы
|Контроль давления и пульса
|Простота, доступность
|Требует регулярности
|Препараты для снижения холестерина
|Доказанная эффективность
|Возможны побочные эффекты
|Фитнес и прогулки
|Улучшают кровообращение, настроение
|Не всегда доступны при болезни суставов
|Диета DASH
|Снижает давление, нормализует вес
|Требует дисциплины и отказа от соли
FAQ
Как отличить ТИА от инсульта?
Если симптомы исчезли в течение суток, это, скорее всего, ТИА. Но для точного диагноза требуется МРТ и консультация специалиста.
Что делать, если врач далеко?
Позвоните в скорую, даже если чувствуете себя лучше. Диспетчер даст инструкции, как действовать до приезда медиков.
Сколько стоит обследование?
Базовая диагностика (МРТ, анализы) доступна по ОМС, частные центры предлагают услуги от 3 до 10 тысяч рублей.
Можно ли предотвратить инсульт полностью?
Полностью — нет, но можно в разы снизить риск, если контролировать давление, питание и отказаться от вредных привычек.
Мифы и правда
Миф: микроинсульт — это лёгкое недомогание, которое проходит само.
Правда: ТИА — серьёзный сигнал о проблемах с сосудами и повод для немедленного обследования.
Миф: инсульт бывает только у пожилых.
Правда: всё чаще он встречается у людей младше 50 лет, особенно при гипертонии и стрессах.
Миф: если симптомы прошли, лечение не нужно.
Правда: даже кратковременные сбои в мозговом кровообращении могут привести к повторному, более тяжёлому приступу.
3 интересных факта
-
У каждого третьего пациента инсульт случается в течение года после ТИА.
-
Симптомы могут проявляться всего 2-3 минуты — и этого достаточно, чтобы мозг пострадал.
-
Женщины страдают инсультами реже, но восстанавливаются после них дольше мужчин.
Исторический контекст
Первые упоминания о транзиторных ишемических атаках появились в середине XX века. В 1960-х врачи доказали, что короткие приступы — это не "микроинсульты", а предупреждения о надвигающемся сосудистом кризе. Сегодня диагностика и профилактика ТИА входят в стандарты неврологии по всему миру.
