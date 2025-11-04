Думала, что перенесла "микроинсульт" — врач объяснил, почему такого диагноза не существует

Термин "микроинсульт" часто встречается в обиходе, но в медицинских классификаторах его нет. Алексей Черкашин, заведующий неврологическим отделением для пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, пояснил в интервью изданию "Первый Тульский", что корректное название — транзиторная ишемическая атака (ТИА). Это состояние возникает из-за кратковременного нарушения кровотока в мозге, но может пройти без видимых последствий уже через несколько минут.

"Диагноза "микроинсульт" не существует", — отметил заведующий неврологическим отделением Алексей Черкашин.

Главная опасность ТИА — в том, что человек часто недооценивает серьёзность симптомов. Даже если через несколько минут всё пришло в норму, мозг уже пережил острое кислородное голодание, и без лечения может последовать полноценный инсульт.

Основные признаки транзиторной ишемической атаки

Нарушение речи — человек говорит невнятно или не может подобрать слова. Внезапное онемение или слабость в руке, ноге или одной половине лица. Потеря равновесия, головокружение, двоение в глазах. Временная слепота на один глаз.

Эти симптомы могут исчезнуть так же внезапно, как и появились, но это не повод игнорировать проблему. Каждый эпизод ТИА — предупреждение о надвигающемся инсульте.

Что делать при подозрении на инсульт

До приезда скорой помощи важно действовать спокойно и правильно:

Уложите пострадавшего на бок, чтобы избежать захлёбывания. Расстегните воротник, ремень, снимите галстук. Откройте окно для доступа свежего воздуха. Не давайте воду, еду и лекарства — это может усугубить состояние.

"Даже при улучшении состояния необходимо обратиться за медицинской помощью", — подчеркнул Алексей Черкашин.

Кто в группе риска

По словам специалиста, чаще всего инсульт развивается у людей старше 40-50 лет. Риск повышается при наличии хронических заболеваний — гипертонии, сахарного диабета, а также из-за вредных привычек. Курение, злоупотребление алкоголем, стресс и любовь к солёной пище негативно влияют на сосуды, делая их менее эластичными и более хрупкими.

Сравнение: инсульт и транзиторная ишемическая атака

Показатель Инсульт Транзиторная ишемическая атака Длительность симптомов Более 24 часов До 24 часов, чаще 5-10 минут Последствия Неврологические нарушения, часто необратимые Симптомы проходят полностью Диагностика МРТ, КТ, анализ крови МРТ, допплерография, осмотр невролога Лечение Госпитализация, медикаменты, реабилитация Медикаменты, контроль давления, коррекция образа жизни

Шаг за шагом: как снизить риск инсульта

Контролируйте давление — заведите тонометр и измеряйте показатели ежедневно. Питайтесь умеренно: меньше соли, больше овощей, орехов, рыбы. Бросьте курить и сократите алкоголь. Двигайтесь — ежедневная прогулка по 30 минут уже снижает риск. Проверяйте уровень холестерина и сахара в крови не реже раза в год.

Эти простые шаги помогут сохранить здоровье сосудов и снизить вероятность ишемических атак.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: человек не обращается к врачу после кратковременного онемения руки.

Последствие: развивается инсульт в течение ближайших недель.

Альтернатива: немедленно обратиться в сосудистый центр или вызвать скорую.

Ошибка: попытка "вылечить" симптомы таблетками от давления.

Последствие: потеря времени, рост очага ишемии.

Альтернатива: не принимать препараты без назначения, дождаться медиков.

А что если симптомы прошли?

Даже если всё прошло через пять минут, мозг уже испытал нагрузку. Повторное нарушение может оказаться фатальным. После ТИА необходима диагностика — МРТ, консультация невролога и коррекция лечения. Игнорирование подобных сигналов — одна из частых причин инсульта у относительно молодых людей.

Плюсы и минусы современных методов профилактики

Метод Плюсы Минусы Контроль давления и пульса Простота, доступность Требует регулярности Препараты для снижения холестерина Доказанная эффективность Возможны побочные эффекты Фитнес и прогулки Улучшают кровообращение, настроение Не всегда доступны при болезни суставов Диета DASH Снижает давление, нормализует вес Требует дисциплины и отказа от соли

FAQ

Как отличить ТИА от инсульта?

Если симптомы исчезли в течение суток, это, скорее всего, ТИА. Но для точного диагноза требуется МРТ и консультация специалиста.

Что делать, если врач далеко?

Позвоните в скорую, даже если чувствуете себя лучше. Диспетчер даст инструкции, как действовать до приезда медиков.

Сколько стоит обследование?

Базовая диагностика (МРТ, анализы) доступна по ОМС, частные центры предлагают услуги от 3 до 10 тысяч рублей.

Можно ли предотвратить инсульт полностью?

Полностью — нет, но можно в разы снизить риск, если контролировать давление, питание и отказаться от вредных привычек.

Мифы и правда

Миф: микроинсульт — это лёгкое недомогание, которое проходит само.

Правда: ТИА — серьёзный сигнал о проблемах с сосудами и повод для немедленного обследования.

Миф: инсульт бывает только у пожилых.

Правда: всё чаще он встречается у людей младше 50 лет, особенно при гипертонии и стрессах.

Миф: если симптомы прошли, лечение не нужно.

Правда: даже кратковременные сбои в мозговом кровообращении могут привести к повторному, более тяжёлому приступу.

3 интересных факта

У каждого третьего пациента инсульт случается в течение года после ТИА. Симптомы могут проявляться всего 2-3 минуты — и этого достаточно, чтобы мозг пострадал. Женщины страдают инсультами реже, но восстанавливаются после них дольше мужчин.

Исторический контекст

Первые упоминания о транзиторных ишемических атаках появились в середине XX века. В 1960-х врачи доказали, что короткие приступы — это не "микроинсульты", а предупреждения о надвигающемся сосудистом кризе. Сегодня диагностика и профилактика ТИА входят в стандарты неврологии по всему миру.