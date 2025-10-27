Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Мужчина грустит
Мужчина грустит
© Designed be Freepik by wirestock is licensed under Public domain
Главная / Наука
Ирина Соколова Опубликована сегодня в 1:16

Онлайн-калькулятор SMFQ: быстрый способ определить депрессию и тревожные расстройства

CISM: онлайн-калькулятор SMFQ помогает выявить депрессию на ранних стадиях

Психические расстройства, такие как депрессия, тревожные расстройства и посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР), оказывают серьёзное влияние на качество жизни людей. Для диагностики и выявления этих заболеваний на ранних стадиях необходимо применять эффективные методы. В этом контексте бразильские учёные, сотрудничающие с Центром исследований и инноваций в области психического здоровья (CISM), разработали онлайн-калькулятор SMFQ. Этот инструмент помогает оценить вероятность наличия психических расстройств на основе 13 вопросов, отражающих эмоциональное состояние человека.

Принципы работы калькулятора SMFQ

Калькулятор SMFQ использует шкалу Краткого опросника настроения и чувств (SMFQ), разработанную для выявления симптомов депрессии и других расстройств. Он анализирует ответы пользователя на вопросы о его самочувствии за последние две недели. Для каждого ответа — "неверно", "иногда" и "верно" — присваивается балл, который в дальнейшем используется для расчёта итогового результата. Этот результат позволяет врачу или медицинскому специалисту более точно диагностировать возможные расстройства.

Как работает калькулятор?

Для получения оценки пациент должен ответить на следующие вопросы:

  1. Чувствовали ли вы себя одиноким?

  2. Часто ли вы чувствовали беспокойство?

  3. Были ли у вас проблемы с концентрацией?

  4. Часто ли вы плакали?

Каждый из этих вопросов оценивается с помощью стандартных вариантов ответа, что позволяет формировать баллы, которые в итоге сводятся в единую итоговую оценку — Т-баллы. Эти баллы указывают на отклонение от нормы в сравнении с другими участниками исследования.

Сравнение различных психических расстройств

Психическое расстройство Описание Признаки
Депрессия Хроническое чувство печали и безнадежности Усталость, потеря интереса
Тревожные расстройства Повышенная тревожность и беспокойство Панические атаки, нервозность
ПТСР Развивается после травматического события Повторные воспоминания, гипервозбудимость
Панические расстройства Частые приступы паники и страха Сердцебиение, дрожь, одышка

Советы шаг за шагом по использованию калькулятора

  1. Перейдите на сайт, где доступен калькулятор SMFQ.

  2. Ответьте на 13 вопросов, описывающих ваше состояние.

  3. Получите итоговый результат в виде Т-баллов.

  4. Интерпретируйте результаты на основе пороговых значений (они указывают на вероятность наличия депрессии или другого расстройства).

  5. Обратитесь к медицинскому специалисту для дальнейшего обсуждения.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: Игнорировать начальные симптомы депрессии.

    • Последствие: Развитие хронического заболевания.

    • Альтернатива: Использование калькулятора SMFQ для ранней диагностики.

  2. Ошибка: Не учитывать статистическую точность диагностики.

    • Последствие: Ошибочные диагнозы и неверное лечение.

    • Альтернатива: Применение метода IRT для более точной оценки.

  3. Ошибка: Задержка с обращением к врачу.

    • Последствие: Усугубление психического состояния.

    • Альтернатива: Немедленное использование онлайн-калькулятора для предварительного анализа.

Плюсы и минусы калькулятора SMFQ

Плюсы Минусы
Бесплатный доступ к инструменту Ограниченный доступ в некоторых регионах
Лёгкость в использовании Не заменяет полноценную консультацию врача
Доступность на нескольких языках Могут возникать ложные срабатывания при неправильных ответах
Помогает быстрее определить возможные расстройства Не всегда отражает все психические состояния

FAQ

  1. Как точно работает калькулятор SMFQ?
    Калькулятор оценивает ваше эмоциональное состояние на основе шкалы SMFQ. Каждый вопрос имеет три варианта ответа, на основе которых рассчитываются баллы для определения вероятности депрессии или других расстройств.

  2. Как правильно интерпретировать результаты?
    Если результат находится ниже пороговых значений, это указывает на отсутствие или слабые симптомы. Высокий балл свидетельствует о высокой вероятности расстройства, требующего внимания специалиста.

  3. Может ли калькулятор заменить визит к врачу?
    Нет, калькулятор не заменяет консультацию врача. Он является дополнительным инструментом для предварительной диагностики и оценки состояния.

Мифы и правда

  • Миф: Онлайн-калькулятор может точно диагностировать депрессию и другие расстройства.

    • Правда: Калькулятор помогает лишь в предварительной диагностике, для точного диагноза необходимо обратиться к врачу.

  • Миф: Результаты калькулятора всегда точны.

    • Правда: Результаты могут варьироваться в зависимости от точности ответов, и калькулятор не всегда может учесть все аспекты психического состояния.

  • Миф: Калькулятор использует устаревшие методы диагностики.

    • Правда: Калькулятор использует современную методику IRT, которая обеспечивает более точную оценку, чем традиционные методы.

Сон и психология

Забота о психическом здоровье также связана с хорошим сном. Недавние исследования показали, что нарушения сна могут быть как причиной, так и следствием депрессии и тревожных расстройств. Регулярный и качественный сон способствует улучшению настроения, снижению стресса и повышению общей психоэмоциональной устойчивости. Использование калькулятора SMFQ может помочь выявить симптомы, связанные с депрессией и тревожностью, которые часто сопровождаются бессонницей или нарушениями сна.

Интересные факты

  1. На каждом этапе разработки калькулятора учёные использовали данные более 1900 молодых людей, что повысило точность его работы.

  2. Калькулятор доступен на двух языках — португальском и английском, что позволяет использовать его в разных странах.

  3. Метод IRT, применяемый в калькуляторе, уже используется в других областях медицины для оценки различных заболеваний.

Исторический контекст

Центр исследований и инноваций в области психического здоровья (CISM) был основан с целью улучшения диагностики психических расстройств и разработки инновационных инструментов для медицинской практики. С момента своего создания CISM активно сотрудничает с ведущими университетами Бразилии, что позволило разработать этот трансдиагностический калькулятор.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Бёссенкёль: в норвежской пещере нашли останки 46 видов животных ледникового периода вчера в 20:56
Ледниковый период оказался не таким холодным, как думали: сенсационная находка в Норвегии

В норвежской пещере обнаружены кости 46 видов животных ледникового периода. Уникальная находка меняет представления учёных о древней арктической экосистеме.

Читать полностью » Археолог Мартинес: в древней керамике Тласкалы найдены следы влияния миштекской культуры вчера в 20:54
Археологи нашли то, что скрывали 500 лет: индейские племена были связаны крепче, чем думали

Археологи оспаривают миф об изоляции Тласкалы. Анализ древней керамики reveals неожиданные культурные связи, которые меняют наше понимание доколумбовой Мезоамерики.

Читать полностью » Каро: в вечной мерзлоте Аляски обнаружены активные микроорганизмы возрастом тысячи лет вчера в 19:16
Пробуждение века: учёные обнаружили активность микробов, спавших тысячи лет

На Аляске в тоннеле вечной мерзлоты ученые наблюдают, как древние микробы вновь начинают жизнь. Эксперимент показал: потепление способно "разбудить" бактерии, спавшие тысячи лет.

Читать полностью » Палеоантрополог Монсель: в долине Роны обнаружены останки архаичных людей периода межледниковья вчера в 19:14
300 тысяч лет назад во Франции жили люди, которые умели заботиться: уникальная находка

Во Франции археологи нашли челюсть и часть черепа людей, живших 300 тысяч лет назад. Эти останки проливают свет на этап, когда гейдельбергские люди превращались в первых неандертальцев.

Читать полностью » Пейрень: на Алтае обнаружили следы неизвестных древних людей в геноме денисовца вчера в 18:06
Древнее ДНК-хранилище Алтая: как один зуб раскрыл секреты трёх древних народов

На Алтае расшифровали ДНК денисовца, жившего 200 тысяч лет назад. Его гены скрывают следы неандертальцев — и еще более древних людей, о которых наука не знала.

Читать полностью » Вадыль: в Померании обнаружена золотая монета времён императора Иоанна I Цимисхия вчера в 18:03
Как одна монета изменила представление об истории средневековой Польши

В Померании археологи нашли редкий византийский тетартерон X века. Монета раскрывает неожиданные связи между раннесредневековой Польшей и могущественной Византией.

Читать полностью » Саган: развитие ИИ сокращает период видимости цивилизаций до 20 лет вчера в 17:55
Космическая невидимость: как нейросети помогают инопланетянам скрываться от нас

Искусственный интеллект может быть не спасением, а причиной космического молчания. Что, если нейросети делают цивилизации невидимыми еще до того, как мы успеваем их заметить?

Читать полностью » Астрофизик Ромеро: неправильная форма астероидов помогает им удерживать частицы в стабильных орбитах вчера в 17:51
Маленькие, но гордые: астероиды научились создавать то, что считалось прерогативой только планет

Крошечные астероиды оказались способными удерживать кольца, как у Сатурна. Ученые раскрыли, как неровная форма и неравномерная гравитация делают это возможным.

Читать полностью »

Новости
Дом
Слив масла и жира в раковину приводит к образованию пробок в трубах
Авто и мото
УАЗ "Пикап" признан самым дешёвым пикапом на российском рынке
Дом
Пауки в доме помогают снизить количество мух, комаров и других насекомых
УрФО
В Перми посещаемость кино выросла на 70% за последние выходные октября — ЕАИС
Дом
Специалисты: хранение ненужных упаковок и старой косметики создаёт беспорядок в квартире
Еда
Куриный рулет с курагой и луком-пореем сохраняет сочность при запекании в духовке
Дом
Эксперты: простыня на резинке и фиксаторы предотвращают сползание постельного белья с матраса
Дом
Эксперты: графитовая и силиконовая смазки эффективно устраняют скрип дверных петель
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet