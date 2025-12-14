Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Зимняя пауза
Зимняя пауза
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 6:06

Мир будто накрыли серым фильтром: депрессия умеет выглядеть именно так — тихо и незаметно

Магнитная стимуляция снижает симптомы депрессии — Centers for Mental Health Serenity

Депрессия не всегда выглядит как резкий эмоциональный обрыв или ощущение катастрофы. Чаще она проявляется как постепенное обесцвечивание жизни, когда привычные действия выполняются автоматически, а чувства словно приглушены. Человек продолжает жить, но перестаёт ощущать себя внутри собственной реальности. Об этом сообщает Центр психического здоровья Serenity.

Когда жизнь теряет насыщенность

При депрессии внешне всё может выглядеть вполне благополучно. Работа выполняется, дети вовремя забираются из школы, ужин появляется на столе. Однако внутреннее состояние меняется: еда кажется безвкусной, музыка вызывает усталость, а радость от повседневных мелочей исчезает.

Многие описывают это ощущение как существование в серых тонах. Со временем появляется тревожный вопрос — а была ли жизнь когда-то другой или яркие эмоции просто придуманы памятью. Депрессия способна искажать восприятие прошлого, убеждая человека, что нынешнее состояние — предел возможного.

Ситуацию усугубляет социальная изоляция. Специалисты отмечают, что отсутствие общения усиливает симптомы депрессии, замыкая человека в узком эмоциональном пространстве, где даже поддержка близких начинает восприниматься как нагрузка.

Первые признаки возвращения чувств

Когда лечение начинает действовать, улучшения редко ощущаются как внезапное счастье. Чаще они проявляются в небольших, но важных деталях. Смех перестаёт быть натянутым, любимая еда снова имеет вкус, а утренний подъём больше не превращается в часовую внутреннюю борьбу.

Появляется желание связаться с друзьями не из чувства долга, а из искреннего интереса. Музыка снова трогает, и возникает импульс подпевать. Эти изменения не означают постоянную радость, но возвращают доступ к чувствам, энергии и способности устанавливать эмоциональные связи.

Так называемое "возвращение цвета" — это не идеальное состояние и не эйфория. Речь идёт о восстановлении нормального диапазона переживаний, когда человек снова способен заботиться о себе и окружающих.

ТМС как метод воздействия на причины депрессии

Транскраниальная магнитная стимуляция относится к немедикаментозным методам лечения депрессивных расстройств. Технология использует магнитные импульсы, аналогичные тем, что применяются при МРТ, для мягкого воздействия на зоны мозга с пониженной активностью.

В первую очередь стимуляция направлена на левую префронтальную кору, связанную с регуляцией настроения, мотивацией и концентрацией. При депрессии нейронные цепи в этих областях работают менее эффективно, словно постоянно находятся в режиме пониженной мощности.

ТМС помогает активировать эти сети и улучшить их взаимодействие. Процедура не требует анестезии, не нарушает когнитивные функции и не мешает привычному ритму жизни, что делает метод удобным для длительных курсов.

Какие изменения отмечают пациенты

Положительные сдвиги после курса ТМС развиваются постепенно. Люди чаще говорят не о счастье, а о том, что стало легче жить. Среди наиболее распространённых изменений:

• снижается эмоциональная тяжесть;
• улучшается ясность мышления и концентрация;
• нормализуется сон;
• появляется мотивация и способность ставить цели;
• повседневные задачи перестают казаться неподъёмными;
• увеличивается уровень энергии.

Многие отмечают, что день становится более управляемым, а мысли перестают застревать в одном и том же круге. Мозг снова начинает справляться с нагрузкой.

Почему ТМС может стать поворотной точкой

Для людей, которым не помогли антидепрессанты или психотерапия в одиночку, ТМС нередко становится важным этапом лечения. Метод воздействует не только на симптомы, но и на механизмы регуляции настроения.

В Центрах психического здоровья Serenity эффективность ТМС составляет 84 %, а ремиссия достигается в 78 % случаев. У большинства пациентов положительный эффект сохраняется более трёх лет.

"Транскраниальная магнитная стимуляция возвращает людям их способности. Депрессия сужает мир так, что даже простые задачи кажутся невыполнимыми. Когда мы восстанавливаем активность сетей, отвечающих за настроение, у пациентов появляется возможность жить полноценной жизнью", — сказал главный врач Центров психического здоровья Serenity доктор ТиДжей Трипп.

Сравнение ТМС и медикаментозного лечения

Антидепрессанты и ТМС решают схожие задачи, но действуют по-разному. Лекарственная терапия влияет на химический баланс нейромедиаторов и часто требует подбора дозировок. ТМС работает напрямую с нейронной активностью, не оказывая системного воздействия на организм.

Медикаменты могут вызывать побочные эффекты, такие как сонливость или снижение энергии. ТМС, как правило, лишена этих ограничений и может применяться как самостоятельно, так и в составе комплексного подхода.

Плюсы и минусы транскраниальной магнитной стимуляции

Метод имеет ряд практических преимуществ, но подходит не всем. Перед началом лечения важно учитывать индивидуальные особенности.

К основным плюсам относятся:
• немедикаментозный характер;
• отсутствие системных побочных эффектов;
• сохранение памяти и внимания;
• возможность длительной ремиссии.

Среди минусов выделяют:
• необходимость прохождения курса процедур;
• ограниченную доступность в регионах;
• индивидуальную вариативность результата.

Советы шаг за шагом: как подготовиться к ТМС

Перед началом курса необходимо проконсультироваться с врачом и пройти оценку состояния. Специалист подбирает протокол стимуляции с учётом симптомов и предыдущего лечения.

Во время курса важно соблюдать режим сна, не менять самостоятельно медикаменты и фиксировать изменения самочувствия. После завершения терапии рекомендуется продолжать наблюдение и при необходимости сочетать ТМС с психотерапией или поддерживающими практиками.

Дополнительное внимание уделяется образу жизни. Исследования показывают, что некоторые природные компоненты, включая продукты питания и добавки, могут мягко поддерживать когнитивные функции. Например, данные указывают, что шафран улучшает концентрацию и память и может дополнять основные подходы к восстановлению.

Популярные вопросы о транскраниальной магнитной стимуляции

Как понять, подойдёт ли мне ТМС?

Решение принимается врачом на основе диагноза, длительности депрессии и реакции на предыдущие методы лечения.

Сколько стоит курс ТМС?

Стоимость зависит от клиники, региона и количества сеансов, необходимых для достижения эффекта.

Что лучше — ТМС или антидепрессанты?

Выбор зависит от индивидуальных показаний. В ряде случаев методы комбинируются для достижения устойчивого результата.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Коми зафиксированы случаи гриппа A(H3N2) — портал PRO Город Ухта вчера в 20:31
Грипп снова на троне: старый штамм возвращается с новой силой и не прощает

В нескольких регионах России выявлен рост заболеваемости гриппом. Доминирует штамм A(H3N2), но врачи уже фиксируют и другие типы вируса.

Читать полностью » Красные водоросли из Окинавы вошли в формулу миста Tatcha — косметологи вчера в 20:10
Один флакон заменил целую полку ухода: секрет, который перестал быть тайной

Японский бренд Tatcha создал мист, который превратился в культовый продукт ухода. Узнай, почему лёгкое облако увлажнения стало символом сияния кожи.

Читать полностью » Уровень теобромина оказался маркером биологической молодости — Aging вчера в 18:29
Горечь с эффектом молодости: тёмный шоколад раскрыл неожиданный ключ к возрасту

Учёные нашли связь между теобромином из тёмного шоколада и более молодым биологическим возрастом. Что именно это означает и почему выводы требуют осторожности.

Читать полностью » В Саратовской области модернизируют перинатальные центры — Комсомольская правда вчера в 17:32
Неонатальные палаты становятся умнее: в Саратове рождается новая медицина

В Саратовской области модернизируют перинатальные центры и усиливают поддержку семей, делая ставку на здоровье матерей и рост многодетности.

Читать полностью » В Клуже выявили двух заболевших проказой женщин из спа-центра — Reuters вчера в 17:26
Болезнь, которую забыли даже врачи, снова ожила в спа-салоне Клужа

В Румынии зафиксированы первые за десятилетия случаи проказы. Почему болезнь вернулась в Европу и стоит ли опасаться новой угрозы?

Читать полностью » В Липецке запретили посещения в детской больнице из-за гриппа — врачи вчера в 17:15
Малыши под охраной, родители за дверью: эпидемия меняет правила в больницах

В Липецкой области детская клиническая больница закрыла доступ для посетителей из-за всплеска сезонных инфекций — решение принято для минимизации заболеваний.

Читать полностью » Учёные выявили 17 лекарств, опасных для печени и здоровья — Казань онлайн вчера в 17:06
Печень не успевает звать на помощь: привычные лекарства атакуют изнутри

Учёные выявили 17 лекарств, способных вызвать острую печёночную недостаточность. Исследование показало, что риск связан даже с привычными препаратами.

Читать полностью » В России расширен список оснований для получения больничного — Минздрав РФ вчера в 16:57
Больничный без визита к врачу: реформа, которая перевернёт жизнь работников

Минздрав расширяет правила выдачи больничных и повышает выплаты: теперь документ можно будет оформить не только при болезни.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Снег на кузове провоцирует коррозию лакокрасочного покрытия — автоэксперт
Еда
Яблочный пирог на сметане с изюмом и хрустящей посыпкой готовят в духовке при 180 градусах — повара
Туризм
Петра, Мёртвое море и Вади-Рам остаются главными достопримечательностями Иордании — Московские новости
Спорт и фитнес
Тренировки только по выходным снизили риск болезней сердца — Fortune
Наука
Рабочий в Индии нашёл алмаз весом почти 12 карат — сотрудник Патель
Питомцы
Акулы поддерживают баланс океанских экосистем — Science Times
Авто и мото
Под слоем краски у новых автомобилей обнаруживают другой цвет кузова — АвтоВзгляд
Туризм
Республику Коми выбрали для неспешных природных путешествий — Яндекс Путешествия
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet