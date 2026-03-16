Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Горы
© Own work by ShanginAV is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
Главная / Дальневосточный федеральный округ
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 21:49

Золотой дождь над Забайкальем: рекордная поддержка из бюджета даст новую жизнь сельским окраинам

В 2026 году Забайкальский край станет получателем президентской субсидии в размере свыше 5 миллиардов рублей из средств федерального бюджета. Информация об увеличении финансирования региона была озвучена губернатором Александром Осиповым. По сравнению с текущим периодом сумма ассигнований вырастет на 500 миллионов рублей. Средства направят на реализацию инфраструктурных проектов, включая отдаленные сельские территории региона.

Рост федеральной поддержки

Увеличение объема субсидий до отметки в 5 миллиардов рублей существенно расширяет финансовые возможности для развития территорий Забайкалья. Расширение программы поддержки позволяет охватить большее количество мелких населенных пунктов, которые ранее испытывали дефицит ресурсов для обновления общественной инфраструктуры.

Экономический эффект от вливания дополнительных средств будет направлен на решение точечных социально значимых вопросов. Власти региона подчеркивают, что стабильное поступление средств из центра позволяет выстраивать долгосрочные планы по модернизации муниципальных объектов.

Распределение бюджета предполагает фокус на те сферы, которые наиболее остро нуждаются в обновлении. Речь идет о создании условий для комфортного проживания граждан в сельской местности, где уровень сервиса и доступности досуга ранее значительно отставал от городских показателей.

Развитие спорта в селах

Одним из конкретных примеров использования субсидии станет Ононский округ, в частности село Чиндант 1-й. Там планируется установка универсальной спортивной площадки, оборудованной современным искусственным покрытием для активного отдыха.

"Развитие инфраструктуры в отдаленных населенных пунктах становится важнейшим инструментом удержания населения и повышения качества повседневной жизни. Создание качественных объектов для спорта в селах меняет социальный ландшафт муниципалитетов. Мы видим, насколько важно направлять федеральную помощь на конкретные площадки, которые доступны каждому жителю в шаговой доступности. Это дает правильный импульс для здорового образа жизни и развития детского спорта в регионах"

Управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов

Наличие профессионального покрытия позволит использовать площадку в течение длительного сезона, минимизируя расходы на текущее обслуживание. Подобные объекты в небольших селах снижают социальное напряжение и предоставляют молодежи доступ к полноценным тренировочным процессам.

Комплексный подход к благоустройству территорий включает не только возведение новых объектов, но и обеспечение их долговечности. Планируется, что современные технологии укладки искусственных материалов позволят площадкам оставаться пригодными для эксплуатации в любых погодных условиях.

Новые возможности для тренировок

В селе Красный Чикой серьезное обновление ждет физкультурно-оздоровительный комплекс "Олимп". В здании проводится капитальный ремонт, после которого откроется специализированный зал для занятий боксом.

Запуск новой локации решит проблему отсутствия пространства для подготовки местных атлетов. В поселке сформирован кадровый потенциал: тренировки будет проводить квалифицированный мастер спорта, который ранее не мог полноценно реализовать педагогические планы из-за неудовлетворительного состояния помещений.

Объединение капитального ремонта конструкций с организацией новых спортивных секций является приоритетным направлением для районных администраций. Переоснащение таких объектов, как ФОК "Олимп", способствует привлечению большего числа детей в спортивные дисциплины и открывает перспективы для профессионального роста юных боксеров.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Андрей Власов
Автор Елена Гаврилова
Елена Гаврилова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС) с 15-летним стажем. Специалист по развитию территорий и социальным реформам.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet