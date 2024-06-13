Экс-глава Соединенных Штатов, Дональд Трамп, выразил беспокойство относительно быстрого прогресса искусственного интеллекта, отметив, что данная технология способна компилировать выступления более оперативно и качественно, чем его помощники.
В беседе с YouTube-каналом Impaulsive он поделился: "Меня никогда не поражало ничего подобного. Всё было подготовлено очень быстро, практически мгновенно. Это внушает страх". Трамп пояснил, что данный эксперимент предложил ему "один из выдающихся специалистов" в области искусственного интеллекта. По его словам, собеседник "сделал пару кликов" и вскоре представил ему "превосходную речь".
Шутя, экс-президент заметил, что текст был так удачно составлен, что он с радостью бы воспользовался им, добавив, что после подобного события можно было бы уволить его литературного помощника.
Фото: www.flickr.com/Gage Skidmore (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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