Согласно недавнему исследованию, проведенному компанией Bendixen & Amandi и опубликованному изданием Politico, вице-президент Камала Харрис и бывший госсекретарь Хиллари Клинтон могли бы опередить экс-президента Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах в США.
Результаты опроса показывают, что в случае участия действующего президента Джо Байдена от Демократической партии, он получил бы 42% голосов, уступая Трампу с 43%. При этом 5% респондентов отдали бы предпочтение третьей партии, а 10% затруднились с ответом.
Однако ситуация меняется при выдвижении других кандидатов от демократов. Камала Харрис могла бы рассчитывать на поддержку 42% избирателей, опережая Трампа на 1%. Еще более убедительный результат показала бы Хиллари Клинтон, набрав 43% голосов против 41% у Трампа.
Исследование также выявило, что 86% опрошенных следили за предвыборными дебатами. Из них 61% выразили сомнения в умственных и физических способностях Байдена для продолжения президентства на следующий срок.
Опрос проводился в период со 2 по 6 июля и охватил тысячу зарегистрированных избирателей. Статистическая погрешность составляет около 3.1 процентных пункта.
Напомним, что президентские выборы в США назначены на 5 ноября текущего года.
Фото: www.flickr.com/Gage Skidmore (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
Индия и Россия усилит взаимодействие
По итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным, премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил о принятии ряда ключевых решений, направленных на усиление взаимодействия между двумя странами во всех сферах.
РФ и Индия обсудили взаимодействие в ООН
Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что российский лидер Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудили сотрудничество стран.
Психолог Леонова: Молодожёнам нужно жить отдельно от родителей
Психолог Алёна Леонова рассказала, почему в российских семьях молодым жить с родителями труднее, чем в кавказских домах.
Нутрициолог Дробышева: широкой кости не существует
Стали известны причины переедания у детей и на что можно заменить вредные продукты. Также оказалось, что широкая кость – это не более чем миф. Об этом NewsInfo.Ru сообщила молекулярный биолог, биохимик, нутрициолог, спортивный диетолог Юлия Дробышева.