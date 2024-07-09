Согласно недавнему исследованию, проведенному компанией Bendixen & Amandi и опубликованному изданием Politico, вице-президент Камала Харрис и бывший госсекретарь Хиллари Клинтон могли бы опередить экс-президента Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах в США.

Результаты опроса показывают, что в случае участия действующего президента Джо Байдена от Демократической партии, он получил бы 42% голосов, уступая Трампу с 43%. При этом 5% респондентов отдали бы предпочтение третьей партии, а 10% затруднились с ответом.

Однако ситуация меняется при выдвижении других кандидатов от демократов. Камала Харрис могла бы рассчитывать на поддержку 42% избирателей, опережая Трампа на 1%. Еще более убедительный результат показала бы Хиллари Клинтон, набрав 43% голосов против 41% у Трампа.

Исследование также выявило, что 86% опрошенных следили за предвыборными дебатами. Из них 61% выразили сомнения в умственных и физических способностях Байдена для продолжения президентства на следующий срок.

Опрос проводился в период со 2 по 6 июля и охватил тысячу зарегистрированных избирателей. Статистическая погрешность составляет около 3.1 процентных пункта.

Напомним, что президентские выборы в США назначены на 5 ноября текущего года.

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