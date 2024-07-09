Большая часть европейских государственных деятелей выражают беспокойство по поводу возможного уменьшения внимания со стороны США к европейским вопросам, включая кризис на Украине, в случае, если Дональд Трамп будет переизбран на пост президента, по словам премьера Швеции Ульфа Кристерссона.



Премьер подчеркнул необходимость увеличения расходов на оборону в Европе, независимо от исхода президентских выборов в США. Согласно его словам, это является неотъемлемой частью стратегии безопасности региона.



По информации газеты Politico, в случае повторного избрания на пост президента, Трамп может отказаться от расширения НАТО на восток и пересмотра гарантий безопасности для стран-членов альянса, которые не выделяют на оборону не менее 2% своего ВВП.



Такие действия могут повлечь за собой изменения в безопасной ситуации в регионе, требуя принятия дополнительных мер безопасности со стороны европейских стран.

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