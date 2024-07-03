Бывший лидер Соединенных Штатов, Дональд Трамп, надеется, что нынешний глава страны, Джо Байден, не откажется от участия в выборах, полагая, что сможет одержать над ним победу, несмотря на обвинения в его адрес, как сообщает газета Washington Post, со ссылкой на источники, близкие к обсуждениям.



Сообщается, что команда Трампа рассчитывает на то, что президент Байден продолжит участвовать в гонке, так как у них есть уверенность в своей победе, даже несмотря на возможные атаки со стороны противников.



Несмотря на это, имеется информация о том, что в окружении Трампа уже начали готовиться к возможности, что Демократическая партия выдвинет другого кандидата, и опасаются, что это может создать большие трудности для Трампа в предвыборной гонке.



Американские СМИ сходятся во мнении, что выступление Байдена на дебатах с республиканцем Трампом прошлой ночью в Атланте было неудачным. В течение дискуссии действующий президент часто запинался, делал паузы и не всегда точно выражал свои мысли.



После мероприятия камеры запечатлели момент, когда супруга Байдена помогала ему спуститься с лестницы.



Сейчас политики и журналисты обсуждают возможность того, что демократы могут решить не выдвигать Байдена и предложить другого кандидата вместо него.



В теории такое решение может быть принято на партийном съезде в августе, однако на практике, если сам Байден не откажется от участия, будет сложно исключить его из гонки, так как он победил на предварительных выборах.



По данным из штаба действующего президента, он не собирается сдаваться и покидать борьбу. Есть информация, что кандидата в президенты могут номинировать уже к 21 июля, что приведет к прекращению споров о его участии в выборах, даже до августовского съезда партии.



Вторые дебаты между Байденом и Трампом намечены на 10 сентября, а выборы президента США пройдут 5 ноября.

Фото: www. flickr. com/Gage Skidmore (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)