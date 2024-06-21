Президент США Джо Байден интенсивно готовится к предстоящим предвыборным дебатам с экс-главой государства Дональдом Трампом. Мероприятие, запланированное на 27 июня, обещает стать одним из наиболее значимых политических событий за последние десятилетия.

Подготовка Байдена проходит в загородной резиденции Кэмп-Дэвид, куда он прибыл накануне. Ожидается, что до самих дебатов президент будет усиленно работать над своим выступлением вместе с командой предвыборного штаба.

Команда 81-летнего лидера осознает важность предстоящего события и необходимость безупречного выступления. Они готовятся к возможным нападкам со стороны Трампа на физическое и ментальное состояние Байдена, его экономическую политику, иммиграционные вопросы и даже семью президента.

В свою очередь, 78-летний Трамп выглядит более уверенным. Он планирует начать подготовку лишь на следующей неделе в своем поместье во Флориде, уделив этому процессу два дня. Союзники бывшего президента советуют ему сосредоточиться на планах по управлению страной, однако ожидают, что ему могут задавать провокационные вопросы о предполагаемых фальсификациях выборов, его роли в ограничении прав на аборты и судебных разбирательствах.

Команда Трампа рассматривает дебаты как возможность продемонстрировать контраст лидерских качеств экс-президента и Байдена. Сам Трамп, несмотря на предыдущую критику ментальных способностей оппонента, недавно назвал Байдена достойным соперником.

Предстоящие дебаты могут существенно повлиять на ход президентской гонки. Они пройдут в нестандартном формате: в студии CNN в Атланте без аудитории, с выключенными микрофонами участников до их очереди выступления и запретом на использование заранее подготовленных тезисов.

Эксперты отмечают беспрецедентность ситуации: никогда ранее претенденты на пост главы Белого дома не участвовали в дебатах в столь преклонном возрасте и так задолго до выборов. Следующие предвыборные дебаты запланированы на сентябрь.

Фото: From Wikimedia Commons/ Voice of America