Бывший президент США Дональд Трамп поделился подробностями беседы с Джо Байденом, состоявшейся после покушения. Как отметил Трамп, Байден проявил большую доброжелательность в телефонном разговоре.

Пуля избавила Трампа от двух судебных дел. В ходе беседы Байден заверил Трампа, что даст указание Министерству юстиции прекратить два дела против него.

Кроме того, Трамп высоко оценил работу секретной службы, которая нейтрализовала нападавшего 13 июля в Пенсильвании. В интервью газете The New York Post Трамп рассказал, что врачи считают его выживание после нападения с использованием винтовки AR-15 настоящим чудом.

Напомним, что 13 июля в США была предпринята попытка убийства бывшего президента и кандидата на предстоящих выборах Дональда Трампа. По мнению Блохина, это событие делает победу Трампа на выборах практически неизбежной, поскольку он становится мучеником, сакральной жертвой политической системы США.

В политика стреляли во время предвыборного митинга в Пенсильвании. Покушение не удалось — Трамп получил лишь касательное ранение уха с небольшой потерей крови и значительным нервным напряжением. Он уже заявил, что все запланированные мероприятия пройдут по плану.

Эксперты пытаются понять, кто мог организовать нападение и что ожидает политика в будущем.

Фото: From Wikimedia Commons/ The White House