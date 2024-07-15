Бывший президент США Дональд Трамп поделился подробностями беседы с Джо Байденом, состоявшейся после покушения. Как отметил Трамп, Байден проявил большую доброжелательность в телефонном разговоре.
Пуля избавила Трампа от двух судебных дел. В ходе беседы Байден заверил Трампа, что даст указание Министерству юстиции прекратить два дела против него.
Кроме того, Трамп высоко оценил работу секретной службы, которая нейтрализовала нападавшего 13 июля в Пенсильвании. В интервью газете The New York Post Трамп рассказал, что врачи считают его выживание после нападения с использованием винтовки AR-15 настоящим чудом.
Напомним, что 13 июля в США была предпринята попытка убийства бывшего президента и кандидата на предстоящих выборах Дональда Трампа. По мнению Блохина, это событие делает победу Трампа на выборах практически неизбежной, поскольку он становится мучеником, сакральной жертвой политической системы США.
В политика стреляли во время предвыборного митинга в Пенсильвании. Покушение не удалось — Трамп получил лишь касательное ранение уха с небольшой потерей крови и значительным нервным напряжением. Он уже заявил, что все запланированные мероприятия пройдут по плану.
Эксперты пытаются понять, кто мог организовать нападение и что ожидает политика в будущем.
Фото: From Wikimedia Commons/ The White House
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