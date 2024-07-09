Бывший глава Соединенных Штатов Дональд Трамп находится на заключительном этапе выбора своего потенциального заместителя. Согласно информации, полученной от издания The Hill, он может огласить свое решение уже на текущей неделе.
Среди основных претендентов на эту должность по-прежнему фигурируют представитель Флориды в Сенате Марко Рубио, сенатор от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс, известный как Джей Ди Вэнс, а также руководитель Северной Дакоты Дуг Бергам.
Ожидается, что экс-президент объявит о своем выборе до начала партийного съезда республиканцев, запланированного на 15 июля. Источник, приближенный к избирательному штабу бывшего лидера страны, сообщил о возможности оглашения решения во время предвыборных мероприятий во Флориде во вторник или в Пенсильвании в среду. Однако наиболее вероятным сценарием считается публикация в его социальной платформе Truth Social в любой из ближайших дней.
Стоит отметить, что ни Рубио, ни Вэнс в минувшее воскресенье не подтвердили свою осведомленность о возможном партнерстве с экс-президентом на предстоящих выборах.
Несмотря на фактическую победу в праймериз своих партий, действующий президент США и его предшественник пока не получили официального статуса кандидатов. Их номинации должны быть утверждены на партийных съездах, которые состоятся в июле для республиканцев и в августе для демократов.
Президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года.
Фото: From Wikimedia Commons/ Gage Skidmore (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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