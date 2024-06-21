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Трамп обходит Байдена в ряде штатов
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 16:10

Трамп обходит Байдена в ряде штатов

Кандидат и предыдущий президент США Дональд Трамп опережает текущего главу государства Джо Байдена в шести из семи нестабильных штатов, которые, как предполагается, станут ключевыми на выборах в ноябре, согласно исследованиям Emerson College Polling и изданию Hill.

Согласно опубликованным данным, свежие опросы в различных штатах США показывают, что бывший президент Дональд Трамп с небольшим преимуществом опережает нынешнего президента Джо Байдена в Аризоне, Джорджии, Висконсине, Неваде, Пенсильвании и Мичигане, в то время как Байден находится в равной конкурентной позиции с Трампом в Миннесоте.

Согласно исследованию, в Аризоне у Трампа 47% голосов, у Байдена — 43%, в Джорджии — 45% и 41% соответственно, в Мичигане — 46% и 45%, в Неваде — 46% и 43%, в Пенсильвании — 47% и 45%, в Висконсине — 47% и 44%.

Только в Миннесоте оба кандидата получили равное число голосов — по 45%. Согласно опросу, в шести из рассмотренных штатов, где также будут проходить выборы в Сенат США параллельно с президентскими выборами, с небольшим преимуществом лидируют кандидаты от Демократической партии под предводительством Байдена — в этот список входят Аризона, Мичиган, Миннесота, Невада, Пенсильвания и Висконсин. В Грузии выборы в Сенат США в 2024 году не проводятся.

Исследование было проведено с 13 по 18 июня среди тысячи потенциальных избирателей в каждом из опрошенных штатов, при погрешности в 3%. Следующие выборы президента США состоятся 5 ноября 2024 года.

Основными претендентами в предвыборной гонке являются нынешний глава государства, демократ Байден, а также предыдущий американский лидер, республиканец Трамп.
Оба кандидата уже смогли набрать достаточное количество голосов делегатов после результатов проведенных первичных голосований для выдвижения от своих партий, в то время как практически все их конкуренты объявили о своем уходе из гонки.

Фото: www.flickr.com/Gage Skidmore (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license) ﻿

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