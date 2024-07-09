Экс-президент США Дональд Трамп уверен, что такое нежелание действующего президента покинуть предвыборную гонку связано исключительно с его большим эго. Об этом он информировал американский информационный канал Fox News.

45-ый президент Соединённых Штатов Америки заявил, что официальная резиденция президента США, расположенная в Вашингтоне, скрывает провалы главы государства Джо Байдена. При этом он добавил, что его статус способствует тому, чтобы близкие люди Байдена благополучно проводили своё время. По этой причине, считает Трамп, они не хотят сильно напрягать его. 45-ый президент США добавил, что Байдену мешает покинуть гонку исключительно его эго.

Общество начало бурно обсуждать выход действующего президента США из гонки после телевизионных дебатов, состоявшихся в конце прошлого месяца, которые обернулись для главы государства крайне неудачно. Помимо несвязной речи и неспособности чётко сформулировать свои мысли, было замечено, как по окончании дебатов его супруга проводила Байдена вниз по лестнице. Однако в начале этой неделе, невзирая на большую критику и даже просьбы некоторых демократов выйти из гонки, действующий президент заявил, что продолжит борьбу.

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