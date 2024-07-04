Проведённый опрос доказал, что 80% граждан США считают действующего президента чересчур старым для того, чтобы тот продолжал управлять государством. Об этом стало известно благодаря американской деловой газете Wall Street Journal.

Как сообщается, осенью прошлого года 46-ому президенту США Джо Байдену исполнился 81 год.

Большинство граждан США уверены, что Джо Байден достиг такого возраста, когда ему уже пора отказаться выдвигать свою кандидатуру на выборах и второй раз управлять Соединёнными Штатами Америки.

Однако чуть более 55% граждан США считают, что экс-президент, бизнесмен и предприниматель Дональд Трамп, которому недавно стукнуло 78 лет, считают, что он уже слишком стар.

При этом практически половина граждан считают, что и Джо Байдена, и Дональда Трампа необходимо убрать с позиции кандидатов и выдвинуть кого-то другого.

В целом опрос показывает, что американцы более снисходительно относятся к кандидатуре 45-ого президента США, нежели действующего. Анализ был проведён с 750 гражданами США. Также Wall Street Journal обращает внимание, что опрос был осуществлён после проведённых телевизионных дебатов, которые состоялись в конце прошлого месяца между действующим главой государства и экс-президентом. Трансляция проводилась круглосуточным кабельным телеканалом новостей CNN.

Фото: Flickr / Gage Skidmore (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)