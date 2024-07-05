46-ой президент США Джо Байден вполне способен показать свои знания и опыт в дебатах без модерации. Об этом информировал его соперник по ближайшим президентским выборам Дональд Трамп в соцсети Truth, пишет РИА Новости.

Экс-президент Дональд Трамп написал пост, в котором уведомил о своём желании провести ещё одни дебаты. Однако он поставил условие, заключающееся в том, что дискуссия будет проходить абсолютно без каких-либо правил. Он добавил, что хочет вдвоём с ним поговорить на тему будущего всего государства.

Дональд Трамп предполагает, ссылаясь на успешность недавно прошедших телевизионных дебатов, что новые смогут получить такую же большую популярность в обществе. Он считает, что мероприятие, на котором не будет применяться модерация, способствует тому, что его оппонент сможет более исчерпывающе ответить на различные вопросы, а главное — ликвидировать все сомнения со стороны коллег и общества о слухах про его плохое здоровье. Экс-президент заявил, что для него такое мероприятие тоже пойдёт на пользу, ведь он сможет себя протестировать.

Ранее действующий президент США сообщал, что его поражение на телевизионных дебатах случилось по причине усталости. Однако даже после провала он заявил в ходе видеоконференции, что собирается остаться в гонке. В то же время появляются слухи о том, что группа законодателей-демократов хочет призвать Джо Байдена отказаться от гонки.

В конце прошлого месяца состоялись дебаты между действующим главой США Джо Байденом и экс-президентом Дональдом Трампом. Многие журналисты объединились во мнении, что первый выступил крайне плохо. Отмечается, что он плохо выражал свои мысли, а его речь было непонятной. В конце мероприятия внимание людей привлекла Джилл Трейси Джейкобс Байден, которая помогла своему мужу спуститься по лестнице.

Фото: Flickr / Gage Skidmore (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)