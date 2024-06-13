Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что вёл обсуждения с бывшим чемпионом UFC в легком весе, россиянином Хабибом Нурмагомедовым, касательно ситуации на Украине и назвал спортсмена одним из своих фаворитов.
"Я думаю, он отличный. Он один из моих любимчиков", - заявил Трамп в интервью YouTube-каналу Impaulsive.
В ночь на 2 июня российский боец Ислам Махачев одержал победу удушающим приемом над американцем Дастина Порье на турнире в США, защитив титул чемпиона UFC в легком весе. Нурмагомедов выступал в роли секунданта Махачева.
Позднее стало известно, что Трамп, присутствуя в зале как зритель, в ходе разговора с Нурмагомедовым пообещал помочь в урегулировании конфликта в Палестине.
Фото:flickr.com/Gage Skidmore(Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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