Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что вёл обсуждения с бывшим чемпионом UFC в легком весе, россиянином Хабибом Нурмагомедовым, касательно ситуации на Украине и назвал спортсмена одним из своих фаворитов.

"Я думаю, он отличный. Он один из моих любимчиков", - заявил Трамп в интервью YouTube-каналу Impaulsive.

В ночь на 2 июня российский боец Ислам Махачев одержал победу удушающим приемом над американцем Дастина Порье на турнире в США, защитив титул чемпиона UFC в легком весе. Нурмагомедов выступал в роли секунданта Махачева.

Позднее стало известно, что Трамп, присутствуя в зале как зритель, в ходе разговора с Нурмагомедовым пообещал помочь в урегулировании конфликта в Палестине.

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