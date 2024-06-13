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Трамп заявил, что обсуждал с Хабибом Нурмагомедовым урегулирование на Украине
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  • Гапоненко Артём Дмитриевич
  • Опубликована сегодня в 2:47

Трамп заявил, что обсуждал с Хабибом Нурмагомедовым урегулирование на Украине

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что вёл обсуждения с бывшим чемпионом UFC в легком весе, россиянином Хабибом Нурмагомедовым, касательно ситуации на Украине и назвал спортсмена одним из своих фаворитов.

"Я думаю, он отличный. Он один из моих любимчиков", - заявил Трамп в интервью YouTube-каналу Impaulsive.

В ночь на 2 июня российский боец Ислам Махачев одержал победу удушающим приемом над американцем Дастина Порье на турнире в США, защитив титул чемпиона UFC в легком весе. Нурмагомедов выступал в роли секунданта Махачева.

Позднее стало известно, что Трамп, присутствуя в зале как зритель, в ходе разговора с Нурмагомедовым пообещал помочь в урегулировании конфликта в Палестине.

Фото:flickr.com/Gage Skidmore(Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)

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