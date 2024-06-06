Бывший лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп, возможно, лишится права на ношение оружия после того, как его признали виновным в фальсификации деловой документацией, как сообщили телеканалу CNN представители полиции.
По информации канала, Департамент полиции Нью-Йорка готовится аннулировать лицензию бывшего президента на ношение оружия.
Эта мера была принята еще 1 апреля 2023 года, когда были предъявлены обвинения в Нью-Йорке. Трамп передал в полицию два из трех своих пистолетов, а третий был легально перевезён во Флориду.
Однако судебное решение о признании Трампа виновным в Нью-Йорке приводит к возможным нарушениям федеральных и местных законов о ношении оружия.
Фото:flickr.com/Gage Skidmore(Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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