Американское издание New York Post сообщило, что основной кандидат в президенты США Дональд Трамп продал свой самолёт Cessna Citation X за 10 миллионов долларов из-за больших трат на судебные тяжбы.
Этот самолёт Дональд часто использовал для перелётов по стране во время своей предыдущей президентской кампании. Теперь же его приобрёл строительный магнат Мердад Моайеди.
В конце апреля этого года суд оштрафовал Дональда за комментарии в его социальной сети Truth Social о выплатах порноактрисе Сторми Дэниэлс.
За каждый комментарий был назначен штраф в размере тысяча долларов, а также было вынесено обязательство удалить все эти девять "оскорбительных публикаций" из Truth Social и две — с сайта выборной кампании.
Фото: flickr.com/Gage Skidmore (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic)
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