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Из-за высоких судебных расходов Трамп продал самолёт
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 4:12

Из-за высоких судебных расходов Трамп продал самолёт

Американское издание New York Post сообщило, что основной кандидат в президенты США Дональд Трамп продал свой самолёт Cessna Citation X за 10 миллионов долларов из-за больших трат на судебные тяжбы.

Этот самолёт Дональд часто использовал для перелётов по стране во время своей предыдущей президентской кампании. Теперь же его приобрёл строительный магнат Мердад Моайеди.

В конце апреля этого года суд оштрафовал Дональда за комментарии в его социальной сети Truth Social о выплатах порноактрисе Сторми Дэниэлс.

За каждый комментарий был назначен штраф в размере тысяча долларов, а также было вынесено обязательство удалить все эти девять "оскорбительных публикаций" из Truth Social и две — с сайта выборной кампании.

Фото: flickr.com/Gage Skidmore (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic)

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