Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 21:34

Рельсы нового поколения: в российском городе готовят к возвращению трамвайный маршрут № 11

В Нижнем Новгороде реконструкцию трамвайных путей на маршруте № 11 завершат к январю

В Нижнем Новгороде подходит к завершению реконструкция трамвайных путей на маршруте № 11, проходящем через исторический центр города. Работы на Зеленском съезде, одном из самых сложных участков трассы, планируют завершить до конца текущего года, сообщили представители подрядной организации порталу pravda-nn.ru.

Реконструкция в сердце города

Маршрут № 11 проходит от Черного пруда до Благовещенской площади, под склоном Нижегородского кремля — в зоне интенсивного движения и повышенной сложности рельефа. Демонтаж старых путей здесь уже выполнен на 90 %, рабочие приступили к укладке рельсошпальной решётки и подготовке основания для последующих инженерных работ.

Проект обновления трамвайной линии стартовал в феврале и входит в программу модернизации городского электротранспорта. По словам подрядчиков, к началу января весь комплекс строительных мероприятий будет завершён.

Новый транспортный облик

После реконструкции трамвайные пути будут оборудованы современными виброизолирующими основаниями, что снизит шум и вибрацию при движении. Также запланирована установка новых опор контактной сети и благоустройство прилегающих территорий.

Как отмечают городские власти, запуск обновлённого маршрута намечен на весну 2026 года — к этому времени будет проведено тестирование подвижного состава и проверка безопасности движения.

Комфорт и развитие транспорта

Проект реконструкции направлен на повышение надёжности трамвайного сообщения и обновление инфраструктуры центра Нижнего Новгорода. В дальнейшем город намерен развивать электротранспортную систему как ключевое направление экологически чистой мобильности.

Местные жители ожидают, что после возобновления движения маршрут № 11 станет более комфортным и удобным для пассажиров, а трамвай сохранит статус важнейшего символа нижегородского общественного транспорта.

