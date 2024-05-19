В одном из полей Белгородской области замечен царь-трактор, оборудованный защитой от украинских дронов, сообщает Телеграм-канал Wargonzo.
Военкоры напомнили, что ранее под Красногоровкой появился "царь-мангал".
"Теперь пришло время для царь-трактора в боях за урожай где-то в Белгородском приграничье", — пишет канал.
На опубликованных Wargonzo кадрах видно, что на кабине едущего по полю трактора закреплена сетка, защищающая водителя от беспилотников ВСУ.
Благодаря такой защите тракторист не боится украинских "птичек", пишут авторы канала.
Ранее НПЗ в Славянске-на-Кубани приостановил работу после падения шести беспилотников ВСУ.
Фото: Flickr/Pixel.la (Creative Commons CC0 1.0).
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