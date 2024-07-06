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Глава РЖД Белозеров: в России планируется создание прозрачного туристического поезда
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Глава РЖД Белозеров: в России планируется создание прозрачного туристического поезда

В декабре 2025 года РЖД планирует разработать уникальный туристический поезд с прозрачным вагоном, позволяющим пассажирам наслаждаться видами российской природы. Глава РЖД Олег Белозеров подчеркнул, что Россия обладает богатыми и живописными ландшафтами, что и стимулировало создание такого проекта.

РЖД активно обновляет подвижной состав, включая тематические и специализированные вагоны для различных мероприятий и комфортного просмотра природы.

Фото: commons.wikimedia.org/Artyom Svetlov (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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