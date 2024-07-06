В декабре 2025 года РЖД планирует разработать уникальный туристический поезд с прозрачным вагоном, позволяющим пассажирам наслаждаться видами российской природы. Глава РЖД Олег Белозеров подчеркнул, что Россия обладает богатыми и живописными ландшафтами, что и стимулировало создание такого проекта.

РЖД активно обновляет подвижной состав, включая тематические и специализированные вагоны для различных мероприятий и комфортного просмотра природы.

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