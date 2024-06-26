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РЖД увеличили перевозки грузов через ж/д погранпереходы с КНР в январе — ﻿мае на 20%
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 11:28

РЖД увеличили перевозки грузов через ж/д погранпереходы с КНР в январе — ﻿мае на 20%

Российские железные дороги (РЖД) значительно увеличили объемы перевозок грузов через железнодорожные погранпереходы с Китаем в период с января по май 2024 года. Общий объем перевезенных грузов достиг 16,8 млн тонн, что на 20% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Из этого объема 15,6 млн тонн приходится на экспорт, показав рост на 21,2% в годовом выражении, причем основная доля экспорта пришлась на уголь. Импорт в этот период составил 1,15 млн тонн, увеличившись на 5,3% по сравнению с прошлым годом, сообщает ТАСС.

Фото: commons.wikimedia.org/Artyom Svetlov (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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