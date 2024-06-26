Российские железные дороги (РЖД) значительно увеличили объемы перевозок грузов через железнодорожные погранпереходы с Китаем в период с января по май 2024 года. Общий объем перевезенных грузов достиг 16,8 млн тонн, что на 20% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Из этого объема 15,6 млн тонн приходится на экспорт, показав рост на 21,2% в годовом выражении, причем основная доля экспорта пришлась на уголь. Импорт в этот период составил 1,15 млн тонн, увеличившись на 5,3% по сравнению с прошлым годом, сообщает ТАСС.

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