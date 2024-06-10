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The Conversation: комплексные упражнения на несколько групп мышц позволяют быстрее худеть
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 15:32

The Conversation: комплексные упражнения на несколько групп мышц позволяют быстрее худеть

В публикации The Conversation физиологи Мэнди Хагстром и Анураг Пандит из Университета Нового Южного Уэльса объяснили, что комплексные упражнения, включающие в себя такие движения, как приседания, выпады, жим лежа и отжимания, позволяют задействовать сразу несколько суставов и групп мышц.

Это делает тренировки более эффективными и экономит время, поскольку работают все основные части тела.

Комплексные упражнения рекомендуются тем, кто хочет худеть или наращивать мускулатуру, но имеет ограниченное время для тренировок. В отличие от изолирующих упражнений, которые подходят для более длительных сессий, комплексные упражнения укрепляют сердечно-сосудистую систему и способствуют здоровому старению, предотвращая возрастную слабость за счет наращивания мышечной массы.

Фото: commons.wikimedia.org/Larry D. Moore (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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