Артём Кравцов Опубликована сегодня в 10:24

Кардио до или после силовых — разница огромная: результат зависит от одного решения

Вопрос о том, когда лучше делать кардио — до или после силовых упражнений, — давно вызывает споры в спортзалах и среди тренеров. Последовательность нагрузки действительно влияет не только на самочувствие, но и на то, как организм расходует энергию, адаптируется к тренировкам и теряет вес. Выбор порядка упражнений может заметно изменить итоговый результат.

Кардио перед силовой тренировкой

Если главная цель — развитие выносливости и улучшение работы сердечно-сосудистой системы, аэробная нагрузка в начале занятия часто оказывается более логичным решением. Пока организм свежий, легче поддерживать нужный темп на беговой дорожке, велотренажёре или эллипсе. Это создаёт оптимальные условия для тренировки сердца и лёгких и снижает субъективное ощущение усталости.

Есть и психологический эффект. Во время кардио активно вырабатываются эндорфины, которые улучшают настроение и помогают легче перейти к следующему этапу тренировки. Для людей, не испытывающих особой любви к работе с весами, такой старт может повысить общую мотивацию и снизить риск пропустить силовую часть.

Однако у этого подхода есть минус. Аэробная нагрузка расходует запасы гликогена, из-за чего мышцы быстрее устают. В результате снижается рабочий вес, а стимул для роста силы и мышечной массы становится слабее. Силовая тренировка в этом случае чаще превращается во второстепенное дополнение.

Чередование кардио и силовых

Комбинированный формат, когда силовые упражнения чередуются с короткими отрезками интенсивного кардио, часто используют те, кто нацелен на снижение веса. Обычно речь идёт о выполнении одного-двух упражнений с весами с последующими интервалами бега, прыжков или активного педалирования продолжительностью 1-2 минуты.

Такой режим поддерживает высокий пульс на протяжении всей сессии, ускоряет обмен веществ и увеличивает суммарный расход калорий. Именно поэтому его нередко считают эффективным инструментом для жиросжигания.

При этом нагрузка на организм возрастает. Восстановление между подходами сокращается, техника выполнения может страдать, а риск перегрузки суставов и мышц повышается. В таких тренировках особенно важно контролировать вес, интенсивность и собственное самочувствие.

Кардио после силовых упражнений

Для тех, кто стремится сохранить или набрать мышечную массу, наиболее предпочтительным часто считается вариант, при котором аэробика следует после работы с весами. Отдохнувшие мышцы позволяют использовать более тяжёлые нагрузки и подходить ближе к индивидуальному максимуму, что лучше стимулирует рост силы и гипертрофию.

С точки зрения энергетики такая последовательность тоже имеет смысл. Во время силовой части организм в первую очередь расходует гликоген. Когда его запасы частично истощены, переход к кардио повышает долю энергии, получаемой из жировых запасов. На практике это помогает снижать жировую массу без заметных потерь мышц.

При этом важно помнить о балансе. В программах, ориентированных на рост мышц, кардио не обязательно выполнять ежедневно. Чрезмерная частота или слишком высокая интенсивность могут привести к катаболизму — нежелательной потере мышечной ткани, что противоречит основной цели.

Выбор между кардио до или после силовых тренировок не имеет универсального ответа. Всё зависит от приоритетов: выносливость, похудение или набор мышечной массы. Грамотная настройка порядка упражнений, их интенсивности и объёма позволяет использовать одну и ту же тренировку для разных задач без ущерба для здоровья и прогресса.

Автор Артём Кравцов
Артём Кравцов — эксперт по кинезиологии (ПГУФКСиТ), специалист по спортивной реабилитации и биомеханике. Стаж работы в диагностике и восстановлении — 13 лет.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

