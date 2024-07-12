"Российские железные дороги" (РЖД) тестируют новый круговой туристический маршрут "Путешествие по местам силы", который включает в себя поездку из Новосибирска через Бийск и Таштагол и обратно в Новосибирск. Этот уикенд-тур начинается в пятницу вечером и завершается в понедельник утром.

Путешественники могут выбрать одну из туристических программ в Алтае или Шерегеше, включая Белокуриху, Горный Алтай, Золотую Шорию или Шорский национальный парк.

Поезд оборудован новыми вагонами с климат-контролем, душами, современными туалетами и розетками для зарядки устройств. Решение о регулярных рейсах будет принято на основании отзывов участников, сообщает ТАСС.

Фото: commons.wikimedia.org/Artyom Svetlov (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)