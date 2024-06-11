Ученые из Сибирского государственного университета путей сообщения разработали ультразвуковой прибор для быстрой и безопасной проверки колес поездов. Прибор, управляемый через смартфон, позволяет сократить время обслуживания в 12 раз и удешевить процесс за счет более эффективного контроля износа колец на колесах.
Технология основана на ультразвуковом исследовании, что позволяет значительно снизить риск аварий за счет своевременного обнаружения дефектов. Продукт уже внедрен в вагоноремонтных предприятиях, и организовано его мелкосерийное производство, сообщает ТАСС.
Фото: commons.wikimedia.org/George Chernilevsky (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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