Ученые из Сибирского государственного университета путей сообщения разработали ультразвуковой прибор для быстрой и безопасной проверки колес поездов. Прибор, управляемый через смартфон, позволяет сократить время обслуживания в 12 раз и удешевить процесс за счет более эффективного контроля износа колец на колесах.

Технология основана на ультразвуковом исследовании, что позволяет значительно снизить риск аварий за счет своевременного обнаружения дефектов. Продукт уже внедрен в вагоноремонтных предприятиях, и организовано его мелкосерийное производство, сообщает ТАСС.

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