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В России создали устройство для быстрой проверки безопасности колес поездов
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 16:42

В России создали устройство для быстрой проверки безопасности колес поездов

Ученые из Сибирского государственного университета путей сообщения разработали ультразвуковой прибор для быстрой и безопасной проверки колес поездов. Прибор, управляемый через смартфон, позволяет сократить время обслуживания в 12 раз и удешевить процесс за счет более эффективного контроля износа колец на колесах.

Технология основана на ультразвуковом исследовании, что позволяет значительно снизить риск аварий за счет своевременного обнаружения дефектов. Продукт уже внедрен в вагоноремонтных предприятиях, и организовано его мелкосерийное производство, сообщает ТАСС.

Фото: commons.wikimedia.org/George Chernilevsky (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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