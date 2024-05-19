В Красноярском крае произошла авария на железной дороге: в 13:00 по местному времени (9:00 по московскому времени) восьмой грузовой поезд сошел с рельсов на участке между станциями Красноярск Восточный и Сорокино. Вагоны оказались разбросаны по обоим направлениям путей и повредили линии электропередач.

Этот инцидент привел к задержкам нескольких пассажирских поездов дальнего следования, включая № 205 на маршруте Иркутск — Анапа и № 10, следующий из Москвы во Владивосток, а также затронул движение пригородных электричек, сообщает Tourdom.

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