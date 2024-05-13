Из Владивостока в город Расон (КНДР) будет запущен пассажирский железнодорожный маршрут для туристов. Губернатор Приморья Олег Кожемяко сообщил о планах по налаживанию пассажирского сообщения и гуманитарного обмена.

Расон уже соединён с железнодорожной станцией Хасан в Приморском крае. Губернатор предложил презентовать достопримечательности Расона на Тихоокеанском туристском форуме для привлечения путешественников. Делегация из Расона прибыла в Россию 12 мая для обсуждения этого и других вопросов, сообщает Tourdom.Ru.

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