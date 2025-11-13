Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Поезд Шри-Ланка
Поезд Шри-Ланка
© commons.wikimedia.org by Ford prefect reporter is licensed under CC BY-SA 3.0
Елена Кузнецова Опубликована сегодня в 18:10

Села у окна и забыла про время — поезд по Шри-Ланке оказался самым красивым маршрутом в Азии

Джо Биндлосс: станции Шри-Ланки сохранили атмосферу колониальной эпохи

Шри-Ланка — это страна, где само путешествие становится целью. Здесь поезда не просто соединяют города — они рассказывают истории: о чае, горах и людях, живущих вдоль путей. Металлический ритм колёс, запах карри из бумажного пакета и ветер, врывающийся в открытое окно, — всё это часть магии, ради которой сюда едут со всего мира.

Путешествие по железным дорогам Шри-Ланки — это одновременно шаг в прошлое и способ увидеть страну глазами её жителей. Вот четыре маршрута, которые дарят самые яркие впечатления.

1. Коломбо — Канди

Лучший маршрут для первого знакомства с Шри-Ланкой
Расстояние: около 125 км
Время в пути: 3 часа

Эта дорога открывает страну тем, кто впервые садится в шри-ланкийский поезд. От жаркого побережья Коломбо до свежего воздуха холмов Канди — всего три часа пути, но сколько впечатлений!

Маршрут проходит мимо рисовых полей и пальмовых рощ, мимо станций с жестяными крышами, где дежурные в белых униформах отдают честь проходящему составу. Чем выше поднимается поезд, тем прохладнее воздух и гуще зелень.

Канди — духовный центр острова и дом Храма Священного Зуба Будды, куда съезжаются паломники со всего мира. Это путешествие — словно переход от суеты столицы к внутреннему покою.

"Когда поезд выходит из Коломбо и начинается зелень, кажется, что сама Шри-Ланка приветствует тебя", — отмечает Джо Биндлосс, автор Lonely Planet.

2. Канди — Бадулла

Самая живописная железная дорога в Азии
Расстояние: около 165 км
Время в пути: 7-8 часов

Это — сердце шри-ланкийской железнодорожной легенды. Поезда здесь петляют через чайные плантации, вьются вдоль склонов и теряются в облаках.

Сидя у открытого окна второго класса, можно смотреть, как сборщицы чая в ярких сари двигаются по зелёным склонам, словно цветные точки на огромной картине.

Особенно живописен участок между Эллой и Бадуллой: поезд пересекает Девятиарочный мост Демодара, шедевр британской инженерии XIX века, и делает знаменитую петлю Демодара, проходя под самим собой.

Совет: многие путешественники выходят в Элле — уютном городке, где утренние туманы смешиваются с ароматом чая.

3. Коломбо — Галле

Лучший прибрежный маршрут
Расстояние: около 120 км
Время в пути: 2,5-3 часа

Эта поездка — как фильм, где каждый кадр пропитан морем. Поезд идёт почти вдоль воды, и если сесть у окна справа, то Индийский океан будет сопровождать вас всё путешествие.

В пути открываются пляжи, рыбацкие лодки, дети, плещущиеся в волнах. А на станциях — продавцы, предлагающие кукурузу с маслом, рис и карри в бумажных свёртках.

Галле — конечная точка и жемчужина маршрута. Старый город, построенный португальцами и укреплённый голландцами, — это колоритная смесь Европы и Азии, где можно завершить день чашкой чая с видом на маяк.

"Поезд словно соревнуется с прибойной волной — и оба звучат одинаково мелодично", — отмечает Дженни Эллиотт.

4. Анурадхапура — Джафна

Путешествие на север — в другой мир Шри-Ланки
Расстояние: около 195 км
Время в пути: 3,5 часа

Маршрут на север — это дорога через историю. Когда-то линия была разрушена войной, но в 2014 году снова ожила. Сегодня она соединяет древнюю столицу Анурадхапуру с оживлённой Джафной.

Пейзаж постепенно меняется: белоснежные буддийские ступы уступают место красочным индуистским храмам, а равнины превращаются в соляные поля и лагуны.

На Элефант-Пасс поезд идёт через узкий перешеек, который долгое время был военной зоной, а теперь стал символом мира и возрождения.

Джафна встречает храмами, рынками и ароматом пряностей. Это путь, который показывает другую, менее туристическую Шри-Ланку — с её живыми традициями и северной энергией.

Как путешествовать на поездах Шри-Ланки

Поезда здесь — не просто транспорт, а отдельный пласт культуры. На станциях пахнет специями и мазутом, а проводники в белых перчатках выглядят, будто сошли со страниц колониального романа.

Какой класс выбрать?

  • Третий класс - авантюра. Дешево, шумно, тесно, но невероятно колоритно.
  • Второй класс - оптимальный вариант: открывающиеся окна, вентиляторы и возможность сделать фото мечты.
  • Первый класс - комфорт и кондиционер, но без того ветра, что делает поездку живой.
  • Смотровой вагон (Observation Car) - лучший выбор для фотолюбителей: панорамное окно и мягкие сиденья.

Как забронировать билет

  • Онлайн через Sri Lanka Railways — за 30 дней до поездки (до 2 часов до отправления).
  • Через агентства 12Go или Visit Lanka Tours — удобно, если вы хотите гарантировать место на популярных маршрутах.
  • На вокзале — если вы не боитесь спонтанности: билеты третьего класса почти всегда в наличии.

Билеты нужно обменять на бумажные в станциях, где доступна услуга mTicketing — все упомянутые маршруты её поддерживают

Что взять с собой

  • Воду и еду (еда на борту бывает не всегда).
  • Дезинфектор и салфетки.
  • Лёгкую куртку — в горах прохладно.
  • Фотоаппарат: вы будете останавливаться взглядом каждые пять минут.

Плюсы и минусы путешествий по железной дороге

Плюсы

Минусы

Дешево и живописно

Медленнее автобусов

Атмосфера и колорит

Частые задержки

Возможность общения с местными

Нехватка билетов в высокий сезон

Безопасно и экологично

Минимальный комфорт в третьем классе

FAQ

Можно ли купить билет в день поездки?
Да, но только на незарезервированные места (обычно третий класс).

Какой маршрут самый красивый?
Без сомнений, Канди — Элла. Это классика, равных которой нет в Азии.

Стоит ли брать первый класс?
Если важен комфорт — да. Но для атмосферных фотографий лучше второй.

Интересные факты

  • Линия Коломбо-Канди была открыта в 1867 году для перевозки чая.
  • Девятиарочный мост в Элле построен без стали — только из кирпича и цемента.
  • Самый северный город, Джафна, был отрезан от сети поездов почти 25 лет.

Путешествие на поезде по Шри-Ланке — это не просто перемещение из точки А в точку Б. Это путь через пейзажи, где чай встречает море, где горы касаются облаков, и где каждый пассажир — часть большой, живой истории острова.

