Сотрудник ДПС
© commons.wikimedia.org by Krassotkin is licensed under CC0
Сергей Герасимов Опубликована сегодня в 7:42

Подходить к инспектору самому или ждать — раскрываем главный секрет

Инспектор ГИБДД обязан подойти к водителю после остановки независимо от расстояния — административный регламент МВД

Остановка на дороге инспектором ГИБДД — ситуация, знакомая практически каждому водителю. Иногда всё проходит гладко: водитель видит сигнал остановки и мгновенно прижимается к обочине. Но что делать, если авто оказалось слишком далеко от патрульной машины или сигнал был подан слишком поздно? Разбираемся, кто и когда должен подходить, а также какие действия допустимы с точки зрения закона.

Кто должен подойти первым

По современным правилам остановка автомобиля инспектором ДПС регламентируется административным регламентом МВД России (Приказ МВД РФ от 23.08.2017 N 664). Пункт 86 документа описывает процедуру подачи сигнала водителю и указания места остановки. В регламенте не фиксируется конкретное расстояние, на котором автомобиль должен находиться от патрульной машины, однако пункт 89 чётко обязывает сотрудника ДПС после остановки без промедления подойти к водителю, представиться и объяснить причину остановки:

"Сотрудник должен без промедления подойти к водителю, представиться в соответствии с требованиями пункта 45, кратко сообщить причину остановки и изложить требование о передаче необходимых для проверки документов", — отметил инспектор ДПС.

Таким образом, закон оставляет за водителем право оставаться в машине и ждать, пока инспектор сам подойдет, независимо от расстояния между автомобилями.

Что делать, если сигнал поступил слишком поздно

Иногда случается, что водитель не успевает сразу прижаться к обочине и останавливается на удалении. В этом случае инспектор может жестом указать подъехать к нему, что формально может нарушать правила дорожного движения. Согласно пункту 6.15 ПДД, водители обязаны выполнять требования сигналов и распоряжения регулировщика, даже если они противоречат знакам или светофору.

"Инспектор может остановить машину в месте, где это обычно запрещено, и это место временно становится зоной досмотра", — пояснил сотрудник Госавтоинспекции.

Следовательно, водителю можно безопасно следовать указаниям сотрудника, и штраф за маневр в этом случае не грозит.

Где останавливаться нельзя

Важно помнить о местах, где парковка запрещена по ПДД:

  1. на трамвайных путях и рядом с ними, если это мешает движению.

  2. на железнодорожных переездах, в тоннелях, на мостах и эстакадах.

  3. если расстояние между автомобилями меньше 3 метров на разделительной полосе.

  4. на пешеходных переходах и ближе 5 метров перед ними.

  5. в опасных поворотах с ограниченной видимостью.

  6. на пересечении проезжих частей и ближе 5 метров от края пересекаемой дороги.

  7. ближе 15 метров от остановок маршрутного транспорта и стоянок такси.

  8. там, где авто закрывает сигналы светофора, дорожные знаки или мешает другим участникам движения.

  9. на велосипедной полосе.

Советы шаг за шагом

  1. Сохраняйте спокойствие и остановитесь как можно безопаснее.

  2. Не выходите из машины до подхода инспектора, если авто стоит далеко.

  3. При необходимости следовать указаниям гаишника — делайте это медленно и аккуратно.

  4. Проверьте документы заранее, чтобы ускорить процедуру проверки.

  5. Если остановка произошла в запрещённом месте, убедитесь, что авто не мешает движению и включены аварийные огни.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: попытка сдавать задом в нарушение ПДД.

  • Последствие: штраф 1500 рублей.

  • Альтернатива: дождаться инспектора, даже если авто оказалось далеко.

FAQ

Как выбрать место остановки, если сигнал поступил поздно?
Ориентируйтесь на безопасную обочину, где автомобиль не мешает движению.

Сколько стоит нарушение правил остановки?
Стандартный штраф — 1500 рублей, если нарушение ПДД фиксируется.

Что лучше: подойти самому или ждать инспектора?
Закон разрешает оставаться в авто и ждать, пока инспектор подойдёт, это безопаснее.

Мифы и правда

Миф: "Если авто остановилось далеко, инспектор может штрафовать".
Правда: закон обязывает сотрудника подойти к водителю, независимо от расстояния.

Миф: "Задний ход всегда запрещён".
Правда: маневр в зоне остановки, установленной инспектором, безопасен и допустим.

