Водитель не снял обложку с прав — инспектор вызвал наряд: что теперь запрещено

Российским водителям напомнили: использование телефона или настройка навигатора во время движения автомобиля запрещены. Такие действия приравниваются к нарушению правил дорожного движения и влекут штраф. Как уточнила специалист в области юриспруденции Валентина Бачурина, любое взаимодействие с мобильным устройством, отвлекающее от управления, считается противоправным.

"Любые манипуляции с телефоном, в том числе набор сообщений, просмотр карт и чтение, будут нарушением ПДД", — заявила Валентина Бачурина.

Эксперт подчеркнула, что маршрут необходимо строить до начала движения. За нарушение правил использования мобильных устройств за рулём предусмотрен штраф 1500 рублей. Но это не единственное нарушение, которое часто совершают даже опытные автомобилисты.

Документы и общение с инспектором

Одно из малоизвестных правил касается обложки водительского удостоверения. Если водитель отказывается передать права без обложки, инспектор может расценить это как неповиновение законному требованию.

Согласно материалам Госавтоинспекции, сотрудник ГИБДД имеет право потребовать предъявить документ без обложки для проверки подлинности. В случае отказа водителю может грозить арест до 15 суток или штраф до 4 тысяч рублей.

Светофоры и разметка: типичные ошибки

Многие водители нарушают ПДД, не осознавая этого. Например, при движении по дополнительной секции светофора (стрелке направо) водитель обязан уступить дорогу всем, включая тех, кто выполняет разворот с перпендикулярной улицы. Это требование указано в пункте 13.5 ПДД.

Не менее частая ошибка — выезд на перекрёсток при зелёном сигнале, если за ним уже образовался затор. В такой ситуации можно получить штраф, даже если горит зелёный: движение запрещено, если водитель мешает транспорту на пересекающей дороге.

Парковка и остановка

Даже незначительное наезд на линию разметки при парковке считается нарушением — штраф составляет 500 рублей. Аналогичная сумма предусмотрена за остановку на островках безопасности, если это не связано с вынужденной ситуацией. Оставлять машину в таких местах для отдыха или ожидания категорически запрещено.

Дополнительное оборудование и состояние автомобиля

Владельцы машин с незарегистрированными изменениями конструкции рискуют получить штраф 500 рублей. К подобным изменениям относятся багажники на крыше, нестандартные обвесы, внедорожное оборудование и любые модификации, влияющие на безопасность.

Сотрудник ГИБДД в таком случае обязан не только выписать штраф, но и потребовать вернуть автомобиль в заводское состояние в течение десяти рабочих дней. Если требование не будет выполнено, машину могут снять с учёта.

Также под штраф попадает эксплуатация автомобиля без зеркала заднего вида - инспектор может запретить дальнейшее движение. За трещину на лобовом стекле длиной более 10 сантиметров в зоне работы щётки предусмотрен штраф до 500 рублей.

Нарушения в жилой зоне

На дворовых территориях действуют те же ограничения скорости, что и на дорогах общего пользования. Даже если знаков нет, превышение скорости во дворе считается административным нарушением.

Ещё одно нарушение — сквозной проезд через дворы для объезда пробок. Такое поведение квалифицируется по статье 12.28 КоАП РФ. Нарушителей могут зафиксировать жильцы, предоставив записи камер видеонаблюдения в ГИБДД.

Стоянка с работающим двигателем

Парковка с включённым мотором в жилых зонах обойдётся водителю дорого. В Москве и Санкт-Петербурге штраф составляет 3000 рублей, в других регионах — до 15 тысяч. Исключения допускаются только для экстренных случаев, например, при вынужденной остановке зимой.

Необычные судебные решения

Иногда нарушения кажутся незначительными, но приводят к суровым последствиям. Так, в Курской области водитель лишился прав на год за то, что наехал на кустарник возле частного дома и уехал, не дождавшись хозяев. Суд квалифицировал это как оставление места ДТП.

"Водителя привлекли к ответственности по части 2 статьи 12.27 за оставление места ДТП", — сообщили в пресс-службе судебной системы Курской области.

Другой пример — случай в Санкт-Петербурге, где водитель моноколеса в состоянии опьянения получил штраф 45 тысяч рублей и полуторагодовое лишение прав. Суд признал моноколесо мощностью 1,9 кВт транспортным средством по действующему законодательству.

Потеря номерных знаков

После сильных дождей и проезда по глубоким лужам водители могут лишиться номерных знаков. В таких случаях, если номер оторвался, а водитель продолжил движение, предусмотрен штраф 5000 рублей или лишение прав до трёх месяцев.

Чтобы избежать проблем, рекомендуется проверять крепления номеров после мойки или непогоды — особенно зимой, когда лёд может ослабить фиксацию.

Выезд на встречную полосу

Одно из самых опасных и строго наказуемых нарушений — выезд на встречку. Верховный суд РФ в июле 2025 года подтвердил лишение прав водителю из Воронежской области, который пытался оправдаться заносом на скользкой дороге. Суд указал: даже потеря управления не освобождает от ответственности, если манёвр привёл к выезду на встречную полосу.

3 интересных факта

• В России ежегодно фиксируется более миллиона административных нарушений ПДД.

• 70% штрафов автомобилисты получают из-за невнимательности, а не из злого умысла.

• За последние три года количество камер фотовидеофиксации выросло почти вдвое.

Исторический контекст

С начала 2020-х годов российские правила дорожного движения постепенно ужесточаются. Новые поправки направлены на повышение дисциплины водителей, снижение числа ДТП и защиту пешеходов. Особое внимание уделяется цифровым технологиям и видеоконтролю — они позволяют выявлять не только очевидные, но и малозаметные нарушения. Осенью 2025 года юристы напомнили автомобилистам, что многие простые привычки — от настройки навигатора до парковки у дома — могут привести к штрафу или даже лишению прав.