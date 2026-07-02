Можно ли обгонять экипаж ДПС? Разбираемся в нюансах, за которые лишают прав на 1,5 года

Патрульная машина на трассе всегда вызывает один и тот же вопрос: можно ли её обогнать без лишней нервотрёпки. Особенно когда впереди тихо катится машина без сирены и мигалок, а позади уже собирается хвост. В такой ситуации водители обычно смотрят не только на спидометр, но и на разметку, потому что одна лишняя секунда может стоить штрафа. Представитель ГАИ в беседе с журналистами объяснил, когда за такой манёвр действительно наказывают, а когда речь идёт лишь о соблюдении обычных правил дороги.

"Если патрульная машина едет без спецсигналов и не нарушает скоростной режим, обгон сам по себе не запрещён. Но водитель обязан держать дистанцию, смотреть на разметку и не лезть на сплошную. Если же манёвр приводит к нарушению ПДД, наказание будет уже обычным, без скидок на то, кого именно вы обогнали. Отдельно стоит учитывать, что у патрульной машины может быть камера, и она всё фиксирует". автоэксперт Иван Рогов

Когда обгон разрешён

В правилах нет прямого запрета на обгон патрульной машины. Это значит, что сам факт такого манёвра не делает водителя нарушителем. Но всё решают детали: разметка, скорость и то, как именно был выполнен обгон.

Если патрульная машина идёт без включённых спецсигналов и не превышает разрешённую скорость, её можно обгонять. При этом водитель обязан соблюдать ПДД без каких-либо поблажек. Сплошная линия и выезд в запрещённом месте сразу переводят ситуацию в разряд нарушения.

Именно здесь у многих и начинаются проблемы. Человек видит обычную машину ГАИ, решает обойти её побыстрее и сам же попадает под протокол. В этом смысле права водителя при досмотре и остановке часто вспоминают уже после того, как спор с инспектором начался.

Скорость, камеры и штраф 500 рублей

С превышением скорости история тоже не такая простая. Само по себе превышение до 20 км/ч не штрафуется. Но если рядом едет патрульная машина с камерой, нарушение может быть зафиксировано без лишних разговоров.

В материале приводится типичный пример: полицейские идут 70 км/ч там, где разрешено 60 км/ч, а водитель во время обгона ускоряется до 85-90 км/ч. В такой ситуации камера фиксирует уже не чужую скорость, а нарушение самого водителя. Штраф здесь предусмотрен в 500 рублей.

На практике это выглядит буднично и неприятно одновременно. Водитель думает, что просто ускорился на пару секунд, а потом получает постановление. Если речь идёт о манёврах с механической коробкой, полезно помнить и про ошибки при переключении передач, потому что лишний рывок нередко начинается именно там.

Мигалки, сирена и лишение прав

Когда у патрульной машины включены мигалки и сирена, обгонить её нельзя. Это уже не обычный дорожный эпизод, а прямое нарушение. Здесь действует пункт 3.2 ПДД, и спорить с ним не получится.

За такой манёвр предусмотрен штраф в 5000 рублей или лишение прав на срок до 1,5 года. Формулировка жёсткая, потому что речь идёт о машине, которая движется со спецсигналами. Водитель в этот момент обязан уступить дорогу, а не пытаться вклиниться впереди.

На дороге часто хватает одной секунды, чтобы всё испортить. Особенно если водитель решил, что "успеет проскочить". Но с машинами со спецсигналами такие трюки заканчиваются одинаково предсказуемо.

Неработающий стоп-сигнал и грязный номер

Во время обгона сотрудники ДПС могут заметить и совсем другую проблему. Если у машины не работает стоп-сигнал, это тоже нарушение. За него оформляют протокол по статье 12.5 КоАП РФ.

В этом случае предусмотрен штраф 500 рублей и требование устранить дефект в течение десяти дней. Потом неисправность нужно подтвердить внеплановым ТО. Похожая история бывает и с грязным номерным знаком: формально мелочь, а на деле уже повод для штрафа.

Поэтому обгон патрульной машины — не тот случай, где можно действовать на автомате. Лучше смотреть на разметку, скорость и состояние самой машины. Иначе обычный дорожный манёвр легко превращается в протокол с вполне конкретной суммой.

"Если у патрульной машины включены мигалки и сирена, обгон запрещён без вариантов. Водитель в такой ситуации рискует не только штрафом, но и лишением прав. Если же спецсигналов нет, всё упирается в обычные нарушения: сплошная, скорость, разметка и камера. Именно эти детали потом и решают исход спора". автоэксперт Дмитрий Сафронов

FAQ

Можно ли обогнать патрульную машину без мигалок?

Да, если нет нарушения разметки и скоростного режима. Сам по себе такой обгон ПДД не запрещают.

Когда грозит лишение прав?

Когда обгоняют машину со включёнными мигалками и сиреной. В этом случае возможен срок до 1,5 года.

Почему штрафуют за превышение на обгоне?

Потому что камера может зафиксировать скорость именно водителя, а не только патрульной машины. Тогда оформляют обычный штраф.

Что ещё могут заметить сотрудники ДПС во время манёвра?

Неработающий стоп-сигнал или грязный номер. За такие нарушения тоже выписывают постановление.

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