Сергей Герасимов Опубликована сегодня в 10:39

Штрафы ПДД могут подешеветь: комиссии до 15% предлагают стереть одним решением

Банковские комиссии при оплате штрафов за нарушения правил дорожного движения могут остаться в прошлом. В Совете Федерации считают, что исполнение административных обязанностей не должно сопровождаться дополнительными расходами. Соответствующее предложение уже направлено регулятору финансового рынка. Об этом сообщает "За рулем".

Инициатива об отмене комиссий

С идеей выступил председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов. В обращении к главе Банка России Эльвире Набиуллиной он предложил распространить нулевой тариф на оплату штрафов за нарушения ПДД.

Ранее Центробанк уже ввёл нулевую комиссию при уплате налогов через систему быстрых платежей. По мнению сенатора, логично применить аналогичный подход и к административным штрафам — вне зависимости от способа оплаты и конкретного банка. Особенно с учётом того, что количество постановлений ежегодно исчисляется сотнями миллионов, а контроль со стороны камер продолжает расширяться, о чём ранее говорилось в материале о расширении зоны контроля дорожных камер.

Масштаб штрафной практики

В письме приведены впечатляющие цифры. В 2024 году было возбуждено 255 миллионов дел о нарушениях ПДД, причём 93% из них зафиксированы автоматическими комплексами. Общая сумма начисленных штрафов достигла 176,3 млрд рублей — это на 6,2% больше, чем годом ранее.

В 2025 году зафиксировано уже 232 миллиона административных дел. Такая динамика показывает, что система фиксации нарушений остаётся одной из самых масштабных в стране. На этом фоне даже минимальная комиссия превращается в значительный совокупный платёж для автомобилистов.

Сколько водители переплачивают

Сегодня банки и платёжные сервисы взимают комиссию в среднем от 0,5% до 3% от суммы штрафа. Итог зависит от выбранного способа оплаты — через мобильное приложение, терминал или кассу — а также от условий конкретной кредитной организации. В отдельных случаях комиссия может достигать 15%, что заметно увеличивает итоговую сумму.

При этом сенатор обратил внимание на парадокс: банки получают доступ к сервисам оплаты административных штрафов бесплатно. В условиях, когда сами штрафы регулярно пересматриваются, а суммы санкций растут — например, как это произошло со штрафами за превышение скорости — дополнительная комиссия становится ещё более чувствительной для граждан.

Отмена банковских сборов могла бы упростить и сделать прозрачнее процедуру исполнения административных обязанностей. С учётом масштабов фиксации нарушений и активного перехода на безналичные расчёты такое решение затронет миллионы водителей. Если инициатива получит поддержку Банка России, система оплаты штрафов может стать заметно удобнее и предсказуемее для автомобилистов по всей стране.

Автор Сергей Герасимов
Сергей Герасимов — автоюрист (КФУ) с 20-летним стажем. Эксперт по ДТП, защите прав потребителей и спорам со страховыми компаниями. Судебный защитник.

